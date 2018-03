Pentru primarul Timisoarei, jurnalistii care-l critica sunt tonomate si paraziti sociali: Exista mai multe variante de prostitutie, nu numai pe centuri

Foto: Facebook/Nicolae Robu

Intr-o conferinta de presa in care nu a permis nicio intrebare, Nicolae Robu i-a jignit pe jurnalisti, in termeni duri: "tonomate", "prostitutie".Asta, dupa ce in cursul diminetii, pe Facebook, edilul i-a catalogat pe jurnalisti drept "paraziti sociali care traiesc din taxa de protectie si taxa de asmutire!".Reporterii de la principalele organisme de presa prezenti la intalnirea cu edilul au parasit sala de conferinte.Primarul a avut o astfel de reactie dupa ce presa locala a scris ca strazile nu au fost curatate de zapada si ca exista doar 14 utilaje de deszapezire pentru tot orasul, care are aproximativ 1.300 de strazi.Vineri dimineata, primarul Nicolae Robu a postat pe Facebook un text in care explica de ce nu s-a facut deszapezire in Timisoara in urma ninsorii de noaptea trecuta, sustinand ca el respecta legea, chiar stiind ca isi va "atrage injuraturi la figurat si chiar la propriu, total pe nedrept"."Si nu ma refer la cele de la presa mizerabila, presa nepresa, de fapt, formata din paraziti sociali ce traiesc din taxa de protectie si taxa de asmutire! Aceasta presa nepresa nu merita luata in seama si stiu ca lumea nu da doi bani pe ea", a scris primarul Timisoarei.Dupa pranz, Nicolae Robu a convocat o conferinta de presa in care a inceput sa ii jigneasca pe jurnalisti, carora nu le-a permis sa ii adreseze intrebari."Sunt tot felul de...nu sunt jurnalisti, ca eu stiu ce fac... ei traiesc din acea taxa de protectie sau asmutire pe la terase, acolo stau, si sunt cu mintea tulbure de ce consuma din sustinerea celor pentru care reprezinta tonomat. Asta sunt: tonomat.Nu vreau (sa numesc jurnalistii la care fac referire - n.red.)... Timisorenii stiu foarte bine, sunt oameni inteligenti si cu discernamant si fac distinctia intre un jurnalist care isi face datoria, se documenteaza si unul care scrie prostii intentionat sau neintentionat, ceea ce este si mai grav, intoxica.Cand stii clar ca un lucru e alb si tu vii si transmiti oamenilor ca el e negru... Eu sunt, dupa cate constat, cam singurul in tara care imi permit sa spun lucrurilor pe nume, pentru ca eu n-am timorari in fata nimanui. Nu fac nominalizari. Unii, cand isi pierd in fata mea orice motiv de respect, in ochii mei cine a decazut sub un anumit nivel nu o sa se mai reabiliteze niciodata.Ne vedem de treaba, eu de treaba mea, el de treaba lui...cat poate, cat il duce... si asa mai departe", a spus Nicolae Robu.El a refuzat insa sa ii nominalizeaza pe jurnalistii la care face referire."Exista mai multe variante de prostitutie, nu numai pe centuri. Exista si altfel de prostitutie, care e cel putin la fel de grava. Eu n-am facut nominalizari, am scris clar: respect jurnalismul, respect jurnalistii, e o profesie care presupune foarte multe.Unii le au, altii nu le au. Eu n-o sa tratez niciodata egal pe toata lumea, pentru ca suntem la egalitate de sanse", a mai sustinut Robu.Intrebat de ce ii jigneste pe jurnalisti si de ce se comporta astfel, Robu a raspuns: "Domnisoara, daca nu va convine, orasul are foarte multe puncte de atractie. Si asa, numai mizerii scrieti, pentru ca atata pricepeti, ca altfel nu stiu cum sa imi explic. Intr-o vreme scriati in acord cu realitatile.Dar probabil ca s-a schimbat ceva in privinta celor cu fise pe la vreun tonomat, nu la dumneavoastra, la vreun tonomat in oras. Sunt cel mai tare organism de presa din Timisoara".Timisoara s-a aflat sub cod galben de zapada si ger, iar utilajele de deszapezire nu au reusit sa faca fata, multe strazi ramanand necuratate, spre nemultumirea soferilor care au scris pe Facebook despre situatia din oras si au postat fotografii din trafic.De asemenea, presa locala a relatat despre problema deszapezirii din oras, spre nemultumirea edilului, care a sustinut, in postari pe Facebook, ca orasul este curatat de zapada.Nicolae Robu, intors vineri dintr-o deplasare de cateva zile la Viena, nu a dorit sa abordeze subiectul deszapezirii in conferinta de presa pe care a convocat-o, el vorbind despre alte teme, precum demolarea Stadionului "Dan Paltinisanu".Potrivit reprezentantilor Primariei Timisoara, cele doua firme care au contract cu municiplaitatea pentru deszapezitre au 14 utilaje care au fost scoase sa intervina pe teren.Timisoara numara aproximativ 1.300 de strazi, din care circa 800 sunt acoperite in planul de deszapezire, afirma municipalitatea.