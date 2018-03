Plaja dedicata persoanelor cu dizabilitati: Cum incearca autoritatile sa profite de un proiect sponsorizat, care putea sa faca diferenta

De ce s-au razgandit autoritatile

Totul se reduce in final la bani

S-au schimbat conduceri de institutii, s-a schimbat si proiectul

Anuntul venea in urma unui acord cu autoritatile - in speta Administratia Bazinala Dobrogea Litoral, din subordinea Apelor Romane. Centrul de Autism "Marea Neagra" avea in plan ca in 2018, persoanele cu dizabilitati sa se bucure de o plaja care sa raspunda nevoilor specifice, cu un parc terapeutic care ar fi cuprins doua zone de sezlonguri (100 de locuri), doua zone de cearsafuri (1.000 de locuri), rampe de acces, o scena pentru evenimente, gradina senzoriala de relaxare, punct de hidratare, doua locuri de joaca, o zona de stimulare auditiva si una de stimulare vizuala si tactila, o alee senzoriala, un atelier de olarit, scaune mobile plutitoare pentru persoanele cu dizabilitati si un cort de prim ajutor.Plaja alocata a fost localizata in zona Faleza Nord, are o suprafata totala de 22.000 mp si cu o deschidere la mare de 200 metri. Si asta a fost tot ce trebuiau sa faca autoritatile statului, sa o aloce, de restul se ocupa ONG-ul respectiv, cu voluntari si sponsorizari.La sfarsitul lunii februarie, insa, psihologul Adrian Gemanaru, liderul acestui proiect, anunta pe pagina personala de Facebook ca munca sa si a echipei sale din ultimele 8 luni a fost in zadar, pentru ca Apele Romane au gasit un agent economic interesat de plaja respectiva.Am vrut sa aflam de la autoritatile direct implicate cum s-a ajuns la aceasta situatie. Intr-un raspuns pentru, Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, sustine ca acordul incheiat cu Centrul de Autism Marea Neagra doar a vizat "organizarea unui eveniment cu un puternic impact social"."ABADL nu a emis in anul 2017, catre Centrul de Autism Marea Neagra niciun acord/aviz/accept pentru utilizarea plajei cu titlul gratuit. In conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, bunurile din domeniul public al statului pot fi concesionate sau inchiriate numai prin licitatie publica, in conditiile legii".Astfel, Administratia Dobrogea Litoral sustine ca "nu are cadru legal pentru a pune la dispozitie un sector de plaja cu titlul gratuit pentru niciun fel de activitate"."ABADL a considerat ca este posibila admiterea cererii prin permiterea desfasurarii evenimentului pe plaja cu conditia respectarii prevederilor: beneficiarii principali sa fie persoane cu nevoi speciale, activitatea sa nu fie generatoare de venituri si evenimentul sa fie organizat intr-un interval de timp prestabilit.La analizarea solicitarii, ABADL a avut in vedere alocarea unei suprafete de plaja care sa raspunda conditiilor de acces persoanelor cu nevoi speciale si care sa nu faca obiectul vreunui contract de inchiriere. Suprafata de plaja care a fost identificata reprezinta o zona de plaja nou creata ce a facut obiectul proiectului 'Protectia si reabilitarea partii sudice a litoralului romanesc al Marii Negre, in zona municipiului Constanta si Eforie Nord'", se mai arata in raspunsul primit.Mai mult, reprezintantii Administratiei Dobrogea Litoral spun ca nici nu exista la acest moment clasificarea de "plaja terapeutica", astfel ca intai ar trebui creat cadrul legal ca un astfel de proiect sa poata fi posibil."Facem mentiunea ca in legislatia care guverneaza domeniul plajelor litoralului romanesc cuprins intre Navodari si Vama Veche, domeniul public de interes national aflat in administrarea AN Apele Romane prin ABADL nu exista o clasificare privind notiunea de plaje terapeutice. O solutie la aceasta problema ar putea fi initierea de catre institutiile statului cu atributii privind persoanele cu nevoi speciale a unui act normativ care sa permita transmiterea dreptului de folosinta asupra unui sector de plaja clasificata ca plaja terapeutica destinata persoanelor cu nevoi speciale", conchide ABADL.Insa aceasta era situatia si in 2017, cand s-a ajuns la acel acord. Asa ca ce s-a schimbat intre timp?In incercarea de a afla un raspuns l-am contactat pe Adrian Gemanaru de la Centrul de Autism "Marea Neagra". Acesta ne-a spus ca autoritatile ii cer o chirie mai mare decat se percepe in Mamaia sau pentru locul unde este organizat Festivalul Neversea, care anul trecut, la prima editie, a adunat peste 150.000 de persoane."La sectorul acesta de plaja, in dreapta, unde a avut loc Neversea, acolo se inchiriaza, intr-o pozitie mult mai buna, cu acces la spatii de utilitati, la spatii de cazare, la zone de restaurante, intre 1,38 si 2,48 lei/mp/an. Iar in Mamaia se inchiriaza sectoare de plaja aproximativ cu 10 lei/mp/an.Ei pe sectorul asta de plaja care e fara utilitati, nu are locuri de parcare, e vegetatie pe el, e super-mizerie, ca sa ajungi la mare trebuie sa treci printre pietre, pretul pe care mi-l pretind mie e de 11,48 de lei/mp/an. Dar nimeni nu va da banii astia. Daca sunt in dreapta care inchiriaza cu 1 leu de ce ar veni aici cu peste 11 lei?Toata vara au fost aici 100 de cearsafuri adunate pe plaja asta in 3 luni de sezon estival. E o plaja cu adancime de 150 de metri, in Mamaia sunt 25 de metri si ti se pare mult pana ajungi la mare. Pe timp de vara nimeni nu-si bate capul sa strabata 200 de metri sa ajunga la apa marii", a declarat, pentru Ziare.com, Adrian Gemanaru.Se pare ca problema e la terminologia din acord, unde se vorbeste de "un eveniment". Psihologul ne-a explicat ca aceasta a fost formula aleasa pentru a defini folosirea plajei pe durata sezonului estival."Asa l-am denumit noi, eveniment, ca trebuia sa-i dam denumirea intr-un fel. Eu l-am propus pe 5 ani de zile. Dar ei n-au propus sa facem pe o luna sau pe doua luni de zile. Plaja respectiva a fost cuprinsa intr-un proces de extindere pe fonduri europene. Evenimentul nu e pe 12 luni, ca sezonul nu dureaza 12 luni. Cat tine sezonul estival ii zicem eveniment. Toata lumea lucreaza pe un interval de timp. Acum pe timpul iernii toate plajele sunt la statul roman, cand se deschide sezonul estival, toate plajele sunt la operatori economici", ne-a explicat acesta.In plus, Gemanaru spune ca la momentul lui 2017 autoritatile i-au cerut expertiza pentru acest proiect, acesta a primit punct de vedere de la Guvern si Presedintie."Culmea e ca in mai, cand a inceput proiectul, ei au facut demersuri catre mine si mi-au propus, ca 'nu ne pricepem si nu stim cum ar trebui sa facem treaba asta, sa fie cineva cu expertiza'. Si acum deodata s-au intors. E de neexplicat".Mai mult, in cele 8 luni el a lucrat intens la continuarea proiectului, a gasit sponsori, a strans bani si a facut rost de echipamente."Am un memoriu de arhitectura depus inclusiv la ei, am vreo 60.000 de euro stransi din donatii si sponsorizari, exista cel putin 10-15 companii implicate financiar in acest proiect, exista echipamente care stau in depozit si asteptam sa le instalam pe plaja. Sunt multe lucruri, inclusiv in documentul pe care il am intocmit cu ei, cu Apele Romane, ei spun foarte clar ca vor ca 3 institutii din partea statului roman sa apara cu sigle si cu imagine peste tot - Ministerul Mediului, Apele Romane si Administratia Bazinala din Constanta.Ei incearca sa spuna ca fostul director a plecat si ca a venit un nou director, dar pe documentul respectiv sunt 6 semnaturi, deci 5 oameni au ramas si acordul a ajuns inclusiv pe masa presedintelui, premierului, la Ministerul Apelor si Padurilor, toata lumea l-a vazut si li s-a solicitat punct de vedere. Apele Romane s-au trezit acum in ianuarie 2018 ca nu mai e posibil.Mi se pare ciudat in conditiile in care toti suntem voluntari, sunt numai donatii si sponsorizari, nu exista o logica. Tot ce va exista pe plaja va fi gratuit. Plus ca legea romana prevede ca orice spatiu public trebuie sa fie accesibilizat pentru persoane cu dizabilitati si pe tot litoralul de la Vama Veche la Navodari nu exista nicio plaja accesibilizata pentru persoane cu dizabilitati", ne-a mai spus Gemanaru.Acesta spune ca a si facut anul trecut un eveniment unde a premiat mai multe persoane implicate in proiect, inclusiv pe ministrul de atunci al Apelor, Doina Pana. Aceasta a demisionat insa din functie in primele zile ale acestui an Pana una alta proiectul este blocat. Autoritatile invoca vidul legislativ pentru realizarea lui si nici nu par dispuse sa caute solutii. O noua legislatie care sa reglementeze aceste lucruri poate dura, in cel mai optimist si fericit caz, luni bune.Nu ne ramane decat sa urmarim ce va rasari pe plaja respectiva. In solicitarea noastra catre Apele Romane am cerut sa ni se spuna ce planuri sunt pentru acel sector. Raspunsul, dupa cum ati vazut, nu contine nicio informatie despre acest subiect.Insa ne putem indrepta atentia si spre Guvern. De cand cu gafa cu autistii, premierul Viorica Dancila primeste saptamanal reprezentanti ai organizatiilor persoanelor cu dizabilitasti. De apreciat ca isi face timp sa asculte si sa inteleaga nevoile specifice si provocarile de zi cu zi pe care acesti oameni le intampina in Romania. Ce va face insa intr-un caz concret? Ramane de vazut...