PMB: Aproape 1000 de pensionari s-au inscris pentru vacantele gratuite in Grecia. 250 au primit deja un loc

Conform municipalitatii, analiza dosarelor persoanelor inscrise pana in prezent urmeaza sa fie reluata luni, incepand cu ora 10.00, la Biroul provizoriu de Relatii cu Publicul al Centrului pentru Seniori, in ordinea inscrierilor. Tot incepand de luni, la ora 10.00, la Biroul provizoriu de Relatii cu Publicul al Centrului pentru Seniori vor fi reluate inscrierile in proiect, incepand cu numarul 971, in limita locurilor disponibile.Persoanele interesate se vor putea inscrie pe liste si dupa numarul 1000, insa ocuparea unui loc in tabara depinde de respectarea criteriilor de eligibilitate.Primaria Capitalei sustine ca, pentru a veni in sprijinul persoanelor care s-au prezentat pentru inscrieri, au fost preluate si dosare carora le-a lipsit adeverinta medicala sau asigurarea de calatorie, acestea avand obligatia de a le depune ulterior, in termen de trei zile lucratoare de la data depunerii dosarului, la sediul Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti din Bdul. Basarabia nr. 37 - 39, intrarea D-113, in intervalul orar 10.00 - 16.00.Potrivit anuntului postat pe site-ul Centrului pentru Seniori, tabara tematica pentru pensionari se va desfasura in Grecia, in localitatea Paralia-Katerini, pe parcursul a opt zile. Beneficiari vor fi 1.000 de pensionari care au cel putin 50 de ani impliniti si locuiesc in Bucuresti, si cu un venit brut mai mic sau cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1.900 de lei).Pachetul de vacanta cuprinde, pe langa masa, cazare si transport, petreceri tematice ("Seara Greceasca", "Seara Romaneasca"), excursii la Muntele Olimp, vizitarea obiectivelor turistice din Meteora cu un ghid turistic si activitati recreative.Potrivit informatiilor postate pe site-ul Centrului pentru Seniori, valoarea estimata a contractului incheiat cu SC TRAMP TRAVEL INTERNATIONAL SRL este 1.750.000 de lei fara TVA.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dat asigurari ca toate procedurile in ceea ce priveste organizarea taberei sunt legale, adaugand ca oricum municipalitatea este mereu "sub lupa" si i se face cate un dosar la DNA dupa fiecare articol de presa.