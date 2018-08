PMB dezminte informatia ca ar fi suplimentat locurile pentru vacantele gratuite in Grecia

Ziare.

Municipalitatea mentioneaza intr-un comunicat ca face aceste precizari avand in vedere informatiile false transmise in spatiul public referitoare la o posibila suplimentare a locurilor pentru tabara in Grecia."Primaria Capitalei dezminte informatia conform careia ar fi fost suplimentat numarul de locuri pentru taberele destinate seniorilor, organizate prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti. Informatia a aparut pe un cont fals al unei retele de socializare, cont care utilizeaza abuziv numele Primarului General.Proiectul initiat de Primaria Capitalei este intitulat 'La pas prin taramul legendar al Greciei' si are un numar fix de 1.000 de locuri. Proiectul se afla in etapa de selectie, pana in prezent fiind validate 250 de solicitari de inscriere dintre cele 970 depuse. Luni, 6 august, incepand cu ora 10.00, la Biroul de Relatii cu Publicul al Centrului pentru Seniori, vor fi continuate inscrierile in proiect si analiza dosarelor depuse, in ordinea inscrierilor.Vor fi acceptate solicitari de inscriere peste numarul 1.000, dar numai pentru a se putea atinge numarul maxim de 1.000 de participanti, in urma aplicarii criteriilor de eligibilitate", se mai arata in comunicat.