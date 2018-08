Firea vine cu precizari privind proiectul care trimite 1.000 de varstnici in vacanta in Grecia

Ziare.

De asemenea, Primaria Capitalei a transmis un comunicat in care precizeaza ca acest proiect este inclus in calendarul de proiecte al Centrului pentru Seniori al municipiului Bucuresti, aprobat de municipalitate, si corespunde obiectului de activitate al institutiei, iar licitatia a fost castigata cu suma de 1.435.000 de lei fara TVA de catre agentia de turism, "si nu cu suma care s-a vehiculat in spatiul public, adica 2.000.000 de lei".Potrivit informatiilor postate pe site-ul Centrului pentru Seniori, valoarea estimata a contractului este 1.750.000 de lei fara TVA."Asa cum stiti, orice unitate administrativ-teritoriala, deci si Primaria Capitalei, potrivit legii, are responsabilitati legale in toate domeniile care vizeaza viata cetatenilor. Sunt proiecte mari de infrastructura, de mediu, de sanatate, si proiecte sociale. Dar, bineinteles, exista si proiectele dedicate tinerilor, studentilor, elevilor si seniorilor.Anul acesta, prin institutiile subordonate, Primaria Capitalei organizeaza si aceste tipuri de activitati sau tabere tematice, recreative, potrivit legislatiei. Peste 16.000 de elevi vor merge in aceste tabere prin Proedus si 1.000 de seniori vor merge in tabere prin Centrul de Seniori.Va asigur ca toate procedurile sunt legale. (...) Sunt convinsa ca nu au existat incalcari ale legii achizitiilor publice, si nicio alta procedura nu a fost incalcata", a declarat miercuri primarul Capitalei Gabriela Firea.Ea a spus ca, oricum, municipalitatea este permanent "sub lupa", ceea ce "e un lucru bun", si ca dupa fiecare articol de presa se mai face un dosar la DNA."De altfel, noi permanent suntem sub lupa. Foarte bine, e un lucru bun. Dupa fiecare articol de presa ni se mai face un dosar la DNA. Nu este nicio problema, pentru ca ne-am obisnuit. Primaria Capitalei a transmis un comunicat in care precizeaza ca acest proiect este inclus in calendarul de proiecte al Centrului pentru Seniori al municipiului Bucuresti, aprobat de municipalitate, si corespunde obiectului de activitate al institutiei, conform Regulamentului de Organizare si Functionare, aprobat prin hotarare de Consiliu Local, care prevede, la art. 2, faptul ca Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti (CSMB) desfasoara activitati cultural-educative pentru seniori, printre care excursii si tabere cultural-educative.Primaria mai sustine ca procedura de achizitii pentru acest proiect a fost realizata in conformitate cu Legea 98/2016 privind achizitiile publice, iar licitatia a fost castigata cu suma de 1.435.000 de lei fara TVA de catre agentia de turism, si nu cu suma care s-a vehiculat in spatiul public, adica 2.000.000 de lei.Referitor la prevederile Regulamentului de inscriere si participare la tabara, Primaria Capitalei sustine ca acestea sunt standard si sunt necesare pentru buna desfasurare a oricarei excursii sau tabere, iar acest regulament are ca scop prevenirea anumitor situatii neplacute care pot aparea din culpa beneficiarilor.Cu privire la selectia participantilor, Municipalitatea respinge "orice fel de speculatii" referitoare la posibilitatea inscrierii in program pe filierele partidelor politice."CSMB a facut publice toate informatiile referitoare la proiect, pe toate canalele de comunicare ale institutiei. Mai mult CSMB a mutat special biroul de relatii cu publicul in strada Constantin Mille, nr. 10, tocmai pentru a inlesni accesul cat mai multor cetateni la inscrierile pentru proiect.In acest sens, mentionam ca Regulamentul prevede conditii foarte clare de eligibilitate, precum varsta minima de 50 de ani a solicitantului, resedinta in municipiul Bucuresti de cel putin 1 an si venitul brut mai mic sau cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1.900 lei), reprezentand venituri din pensii sau salarii", sustine Municipalitatea.Referitor la "informatiile eronate" privind proiectul "Ziua internationala a prieteniei", Primaria Capitalei sustine ca firma care a organizat evenimentul are ca obiect secundar de activitate, conform certificatului extins ONRC, "activitati recreative si distractive" - cod CAEN 9329."Reamintim pe aceasta cale ca si alte institutii din subordinea PMB, precum PROEDUS si Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, organizeaza tabere dedicate tinerilor si studentilor bucuresteni, acestea fiind organizate in baza regulamentelor de Organizare si Functionare aprobate de CGMB, in limita bugetelor institutiilor respective. Astfel, in anul 2018, prin PROEDUS, peste 17.000 de elevi cu rezultate scolare si cu implicari notabile in activitatile extrascolare participa in Tabara Elevilor Activi si Merituosi care se desfasoara in perioada 16 iunie- 9 septembrie 2018, in Grecia-Paralia Katerini, Predeal, Neptun si Costinesti", mai spune Primaria Capitalei.Tot in 2018, Municipalitatea, prin Centrul pentru Tineret al municipiului Bucuresti, organizeaza in perioada 5 august -29 septembrie 2018 la Scoala de Vara, un proiect dedicat tinerilor si studentilor bucuresteni, "in vederea asigurarii unor conditii adecvate privind integrarea socio-profesionala".De acest program vor beneficia 6.000 de tineri din Bucuresti, pe parcursul a 7 zile (6 nopti), in statiunile de pe litoralul romanesc, adauga sursa citata.Primaria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori, organizeaza o tabara pentru 1.000 de varstnici in Grecia, in perioada august-octombrie . Tabara se va desfasura pe perioada a opt zile si pot beneficia de ea seniorii din Bucuresti cu venit brut mai mic sau cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1.900 de lei).Toate costurile vor fi suportate de municipalitate, iar pachetul de vacanta include, pe langa masa, cazare si transport, petreceri si excursii la Muntele Olimp. Potrivit informatiilor postate pe site-ul Centrului pentru Seniori, valoarea estimata a contractului este 1.750.000 de lei fara TVA.Anuntul pentru inscrierea taberelor a fost publicat doar pe pagina de Facebook a Centrului pentru seniori, care are mai putin de 800 de urmaritori, si pe site-ul acestuia, insa intr-un submeniu, unde este mai greu de accesat.