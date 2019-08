PNL a facut plangere in instanta si la Prefectura impotriva companiilor lui Firea

Ziare.

"Ne surprinde persistenta dnei primar nu atat in relatie cu argumentele Opozitiei, pe care noi le-am exercitat cu toata fermitatea, cat in raport cu hotararea instantei care s-a pronuntat deja in aceasta speta si a anulat precedentele hotarari prin care dna Firea a incercat sa infiinteze aceste societati.Nu comentez eficienta societatilor, ci ridic in discutie persistenta si modul in care dna primar general sfideaza autoritatea judecatoreasca si continua sa puna pe agenda hotarari si proiecte de hotarari ca sa asigure cadrul legal pentru aceste societati, ignorand toate argumentele juridice.In colaborare cu Guvernul, care a adoptat prin OUG un Cod Administrativ extrem de nociv, a trecut in sedinta de consiliu (Consiliul General al Capitalei - n.red.) un nou pachet de hotarari de reconfirmare a infiintarii, pe care noi le contestam.Urmam procedura, conform Codului Administrativ, si am depus plangere prealabila atat la Consiliul Local, cat si la Prefectura. In paralel, am depus in instanta de contenctios administrativ o cerere de suspendare a efectelor hotararii de reconfirmare a infiintarii societatilor", a declarat Violeta Alexandru intr-o conferinta de presa, marti.Presedintele PNL Bucuresti a mai precizat ca partidul din care face parte il "va opri" pe edil."Indiferent de motivele care o determina sa se incapataneze sa faca tot ce crede ca este in puterea ei pentru reconfirmarea, pentru asigurarea cadrului legal de functionare pentru aceste societati, suntem echipati juridic sa o oprim. Mergem pe prevederile Codului Administrativ, iar primul pas a fost sa depunem plangere prealabila.Vom ajunge in instanta din nou, pentru ca nu avem alta posibilitate sa o oprim pe dna primar. O sa anulam si acest rand de hotarari de consiliu pe care le-a adoptat", a adaugat Violeta Alexandru.Amintim ca, in luna iulie 2019, Consiliul General al Capitalei a aprobat un numar de 20 de proiecte care prevad confirmarea infiintarii companiilor din cadrul Holdingului Municipal In toamna anului trecut, in urma unei sesizari a USR, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca administratia Firea a infiintat 20 dintre cele 22 de companii municipale cu incalcarea legii. In ciuda deciziei definitive a instantei, Gabriela Firea a negat in permanenta ca ar fi infiintat ilegal cele 20 de companii municipale.De fapt, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a si incercat - printr-o cale extrordinara de atac - sa anuleze decizia Curtii de Apel. Dar a esuat. Chiar si asa primarul general al Capitalei le-a propus consilierilor generali, la finele lunii mai 2019, sa adopte noi bugete pentru companiile municipale, in baza carora acestea sa functioneze si in 2019.Din documentele prezentate in sedinta CGMB reiese clar ca Gabriela Firea nici nu luase in calcul desfiintarea companiilor. Ba dimpotriva, se pregatea sa le extinda, aproape dublandu-le numarul de angajati, in acest an, dupa cum a reiesit dintr-o analiza a Ziare.com. In prima instanta, la sedinta din mai, CGMB a respins bugetele companiilor municipale . Le-a adoptat, insa, in urmatoarea sedinta, adica in cea din luna iunie.Ulterior, administratia Firea a gasit modalitatea de a incerca din nou sa legalizeze companiile. Mai exact - admitand de aceasta data existenta unui "viciu" in procesul de infiintare a societatilor - Gabriela Firea le-a propus din nou consilierilor generali sa confirme infiintarea acestora, pentru ca intre timp, la finele lunii iunie, Cabinetul Dancila a adoptat, prin ordonanta de urgenta, mai multe modificari ale Codului Administrativ.Iar printre aceste modificari se numara si unele care permit ca proiectele de hotarare referitoare la administrarea patrimoniului - cum sunt proiectele legate de companiile municipale din Capitala - sa fie adoptate doar cu votul a jumatate plus unu dintre consilieri.Iar in aceste conditii, administratia Firea a confirmat in luna iulie infiintarea companiilor municipale.