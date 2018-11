Podul Constanta da frisoane zilnic la mii de bucuresteni. Autoritatilor nu le pasa. Reabilitarea s-a amanat pe termen nedeterminat

Primaria cere sa ia preia podul, dar Guvernul nu vrea sau nu stie cum sa i-l dea

Ce face CFR cu podul si cine urmeaza sa-l repare?

In luna aprilie 2018, mai multe bucati din Podul Constanta atarnau amenintator deasupra Caii Grivita. Oamenii au inceput sa reclame problemele, iar consilierii USR de la Primaria Sectorului 1 au pus problema pe agenda publica, subliniind faptul ca podul trebuie reparat de urgenta.Nevoia de interventie era dovedita si de o expertiza de specialitate in care se arata ca pasajul (parte inferioara a podului) era intr-o stare "nesatisfacatoare" si se impuneau interventii urgente. Printre altele, documentul arata ca era necesara si "executia unor lucrari de reparatii si consolidare, in regim de urgenta, in special la nivelul elevatiei pilei si a grinzilor marginale din suprastructura podului".Documentul mai atesta, de asemenea, ca podul e sigur pentru urmatorii 3 ani, dar numai in situatia in care nu are loc un cutremur de magnitudine mare sau nu se petrec accidente violente, care sa-l zguduie.Dupa ce toate aceste informatii au iesit la iveala in spatiul public, administratorul podului - adica CFR SA - anunta ca incepe o serie de lucrari de interventie . Totodata, societatea mai anunta ca pregatea documentatia pentru consolidarea obiectivului. Mai exact, potrivit CFR SA:"In paralel cu desfasurarea lucrarilor de interventie sus-mentionate, Regionala de Cai Ferate Bucuresti continua parcurgerea si derularea etapelor premergatoare implementarii programului de reparatii la Podul Constanta, pentru zona administrata de CFR SA, pana in prezent fiind elaborate Expertiza Tehnica si DALI (documentatie tehnico-economica similara studiului de fezabilitate), documentatii tehnice obligatorii in vederea demararii procedurilor de lansare a licitatiei pentru elaborarea proiectului tehnic si executia lucrarilor de reparatii.Valoarea estimativa a lucrarilor de reparatii, conform devizului general emis, este de 5,13 milioane lei, licitatia urmand a fi lansata in semestrul II al acestui an".Cu alte cuvinte, cel mai tarziu la inceputul lui 2019 ar fi urmat sa stim cine va consolida Podul Constanta. N-a fost sa fie, insa.Primaria Capitalei a cerut Guvernului, inca din luna mai, sa ii fie dat in administrare podul pentru ca il va consolida si, in plus, va supralargi soseaua care trece pe sub el.Guvernul n-a spus niciodata ca nu vrea sa-i dea Primariei Bucuresti podul. In schimb, fie nu se grabeste sa o faca, fie nu stie cum. Astfel, intr-un raspuns formulat de CFR SA la solicitarease arata ca:"In prezent, Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA (urmare solicitarii Ministerului Transporturilor) a demarat procedurile pentru identificarea cadrului legal de transfer al imobilului Pod CF Bucuresti - Constanta km 4+327, din domeniul public al statului si administrarea MT, in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General".CFR SA nu a stabilit, pana acum, cat timp va petrece cautand cadrul legal. Totusi, aceasta problema "a fost reintrodusa" pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Adunarii Generale a Asociatilor (AGA) a companiei, potrivit informatiilor oferite pentrude purtatorul de cuvant al CFR SA, Oana Branzan.La acest moment, Podul Constanta se afla, inca, in administrarea CFR SA. In aceste conditii, societatea a transmis pentruca "situatia curenta a podului este monitorizata printr-un proiect de urmarire speciala, la nivelul Societatii Romane de Cai Ferate (SRCF) Bucuresti".Potrivit consilierului USR al Primariei Sectorului 1, Cristian Bulfon, CFR a selectat, prin licitatie, o firma care sa monitorizeze starea podului. Totusi, ca sa poata desfasura monitorizarea, firma ar fi trebuit sa monteze pe pod o serie de echipamente numite traductori.La inceput, specialistii n-au putut monta dispozitivele din cauza ca nu aveau sursa de curent. Ulterior, dupa ce au rezolvat problema alimentarii cu electricitate, specialistii firmei au fost nevoiti sa intocmeasca un plan de actiune cu Societatea de Transport Bucuresti (STB) . Motivul: STB trebuie sa opreasca, noaptea, curentul pe instalatiile suspendate de troleibuz si tramvai, pentru a permite montarea traductorilor. In cele din urma, s-a rezolvat si aceasta problema, iar in aceste zile ar urma sa inceapa instalarea dispozitivelor.CFR SA ne-a mai comunicat si ca, in cazul in care Primaria Capitalei nu va ajunge sa preia podul, "Sucursala Regionala CF Bucuresti va demara procedurile necesare pentru punerea in siguranta si repararea podului de la km 4+327 (...) prin lansarea documentatiei in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) ".Interesant e ca atat Primaria Bucuresti, cat si CFR SA sunt gata sa consolideze podul. Dar niciuna nu o face, deocamdata, si nici n-ar putea spune cand vor incepe lucrarile.Acest pod a fost construit in 1938 in numai 5 luni. E o perioada care autoritatilor de astazi le este insuficienta nu pentru a construi un pod nou, ci si pentru a decide cine ar trebui sa repare unul existent! Iar la cum se misca lucrurile, n-ar fi exclus sa mai treaca multa vreme pana cand cineva sa se apuce, intr-adevar, de consolidarea Podului Constanta!