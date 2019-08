Poti sa bei apa de la robinet, in Bucuresti? Iata cum se obtine si ce contine

Intai se scoate nisipul

Asa arata apa din Arges, la intrarea in Uzina Crivina, inainte de a fi tratata pentru a deveni potabila. Foto: Alexandru Nistor

Limpezirea apei

Niciun reactiv nu se adauga manual, ci prin intermediul unui sistem controlat digital, a carui buna functionare nu depinde de un singur om. Foto: Alexandru Nistor

Parametrii apei din bazinele de decantare sunt, in permanenta, monitorizati. Foto: Alexandru Nistor

Dupa o ora in bazinele de decantare, apa ramane limpede. Foto: Alexandru Nistor

De ce se mai adauga si clor?

Clorul care se adauga in apa ajunge la uzina in butelii. Foto: Alexandru Nistor

Ne imbolnavesc substantele adaugate in apa?

Adrian Stanciu, inginerul de centrala nucleara care coordonaza productia de apa potabila pentru bucuresteni. Foto: Ziare.com

In fiecare zi, bucurestenii consuma cam 480.000.000 de litri de apa potabila. Aceasta cantitate de apa e atat de mare incat ar fi imposibil ca ea sa fie adusa, integral, de la izvoare subterane de munte sau din orice alta sursa indepartata de oras.Singura solutie pentru a asigura necesarul Capitalei este extragerea apei din raurile din zona - adica din Dambovita si din Arges - si livrarea ei catre consumatori (industriali si populatie).Marea problema este ca aceasta apa de rau e - pe an ce trece - tot mai murdara si mai incarcata cu microbi. Asa se face ca, in 2019, specialistii ne recomanda sa nu mai facem nici macar baie in cele doua rauri, daca tinem la sanatatea noastra.Iar, in aceste conditii, cum am putea spera sa o ajungem sa bem respectiva apa, care chiar la o simpla atingere ne-ar putea imbolnavi?Ei bine, o solutie exista. Apa Nova (societate care administreaza sistemele publice de apa si canalizare din Capitala) capteaza aceasta apa murdara din rau, o trateaza cu diverse substante - printre care si compusi ai aluminiului, clor si, uneori, acid sulfuric - si o transforma in apa potabila.Inseamna oare acest lucru ca - intr-un fel sau altul - ajungem sa bem o apa in care s-au adaugat chimicale periculoase pentru sanatatea umana? Raspunsul nu e chiar atat de simplu.De ce se folosesc astfel de substante, in ce proportii, dar si cat de sigura este apa obtinuta, care curge la robinetele bucurestenilor, ne-a explicat pe larg seful Directiei de Productie a Apa Nova, inginerul Adrian Stanciu.Totul incepe cu captarea apei din rauri.Spre exemplu, la Crivina (adica la vreo 20 de kilometri vest de Bucuresti), exista pe raul Arges un baraj si un sistem de indiguiri cu ajutorul carora se capteaza, zilnic, pana la 170.000 de metri cubi de apa (170.000.000 litri).O parte din aceasta uriasa cantitate de apa bruta - adica abia scoasa din rau, netratata - pleaca, printr-un canal, spre alta uzina de tratare si spre Lacul Morii (din vestul Capitalei).Dar cea mai mare parte a cantitatii de apa captata ramane chiar aici, la Uzina de la Crivina, pentru a fi transformata in apa potabila. Iata, pe scurt, cum se procedeaza.Inainte de toate apa bruta, proaspat captata, trece - cu viteza mult mai mica decat aceea cu care se deplasa pe rau - prin niste bazine. In scurt timp, particulele de nisip din apa cad si se depun pe fundul bazinelor.Specialistii analizeaza apa bruta, ca sa stie cum sa o trateze. Daca e foarte incarcata cu diversi compusi nedoriti, i se injecteaza ozon, care ajuta la curatare.Apoi, apa este ridicata cu niste pompe si ajunge in bazine de decantare dintr-un spatiu acoperit. E inca plina de microbi si tulbure. Prin ea plutesc o puzderie de particule mai mici si mai usoare decat granulele de nisip. Daca s-ar astepta pana ar cadea si aceste particule pe fundul bazinelor de decantare, Capitala ar ramane fara apa.Asa ca specialistii fac o analiza rapida in laborator si decid ce amestec de substante (numite reactivi) sa injecteze in apa, pentru a-i grabi limpezirea., a explicat Adrian Stanciu pentruIn cazul in care apa este mai poluata decat de obicei, i se mai poate adauga si o pulbere de carbune activ, dozata tot automat. Particulele tuturor acestor substante folosite la curatarea apei cad odata cu impuritatile si se depun in bazinele de decantare.Sunt, insa, si zile in care apa nu se lasa limpezita cu una, cu doua. Asa ca, in unele cazuri, se mai adauga in apa si picaturi de acid sulfuric sau cateva picaturi de lapte de var. Iata de ce., a explicat specialistul.In acelasi mod, PH-ul apei poate fi crescut prin dozarea, extrem de controlata, a unor picaturi de lapte de var.In plus, cand e foarte frig, in apa se mai poata adauga un polimer care ajuta tot la aglomerarea particulelor.Oricare dintre solutii s-ar folosi, dupa o ora in bazinele de decantare, apa ramane limpede. Cu toate astea, inca nu e buna de baut.Dupa decantare, deja limpezita, apa ajunge in alte bazine, in care este trecuta printr-un strat de nisip special, dur, care sa o curete de microorganisme.Aceste bazine au rol de filtru si trebuie spalate ele insele, prin rotatie, la intervale de 32-50 de ore, ca sa nu acumuleze microorganisme si sa nu ajunga sa infesteze apa, pe viitor.Ne-am putea gandi ca, dupa ce a fost si filtrata, apa este, in sfarsit, buna de baut. Dar nu-i asa. Ca sa poata fi consumata fara riscuri, apa trebuie dezinfectata.Asa ca, in ultima etapa de tratare, in apa se adauga clor. Acesta este adus la Uzina de tratare de la Crivina in butelii, care sunt contectate, in perechi, la o instalatie de dozare.Clorul se incalzeste pentru a se evapora, apoi se injecteaza controlat intr-o cantitate de apa. Si abia aceasta cantitate de apa de clor se amesteca cu intreaga masa de apa, care urmeaza sa ajunga la robinetele bucurestenilor.Dozarea clorului in apa este controlata automat, sub supravegherea specialistilor. In orice moment, acestia isi pot face propriile calcule, pentru a se asigura ca masinile dozeaza asa cum trebuie clorul. Intrebarea este: nu s-ar putea sa renuntam la clor? Fara el n-ar fi apa mai curata?Seful Directiei de Productie a Apa Nova, inginerul Adrian Stanciu, spune ca - desi limpede - apa de rau fara dezinfectant nu e sigura pentru consum., a mai explicat specialistul.Dupa adaugarea clorului, apa este pompata pe conducte si livrata consumatorilor.Intrebarea este: chiar daca sulfatul de aluminiu, varul, acidul sulfuric, clorul si celelalte substante de tratare a apei se adauga in cantitati mici, oare nu ajung ele, in timp, sa se acumuleze in organismul nostru si sa ne imbolnaveasca grav?Adrian Stanciu - inginer de centrala nucleara care lucreaza de 26 de ani in productia de apa potabila, in Capitala - spune ca nu.S-au facut studii pentru a stabili daca durata de viata a unui om este influentata de aditivii folositi la tratarea apei. Si nu s-a stabilit ca acesti reactivi ar influenta durata de viata.Studiile se fac in continuare, iar legislatia continua sa se schimbe, tocmai pentru a pastra procesul de potabilizare a apei in limite sigure.Ceea imi doresc eu sa inteleaga oamenii este ca noi - cei care obtinem apa potabila din apa de rau - suntem, inevitabil, consumatorii propriului nostru produs (chiar daca nu e bauta ca atare, apa de la robinet e folosita in alimentatia publica - n.red.) . Tocmai de aceea, este inainte de toate in interesul nostru imediat sa producem apa potabila sigura", a mai spus inginerul Adrian Stanciu.