Povestea nestiuta a sutelor de steaguri aparute prin Capitala. De ce ne trebuiau si cine face bani de pe urma lor

Sectorul 2, taramul celor 56 de flamuri uriase

Cum sunt amplasate steagurile in Sectorul 2 al Capitalei. Grafic realizat de Nicu Socol

Procedura prin care ADP Sector 2 a cumparat, prin achizitie directa, de la IT Team Technology SRL steaguri personalizate cu sigla Sectorului 2

Cine a furnizat drapelurile

Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, spune ca a aflat de la Ziare.com ca ADP a platit 850 de lei pe un steag - Foto: Marian Ilie/Mediafax.ro/Hepta.ro

Raiul steagurilor e, de fapt, in Sectorul 6. S-au cumparat peste o mie si s-au montat peste tot: pe stalpi, dar si prin jurul toaletelor

In doar jumatate din intersectia bd Iuliu Maniu si Vasile Milea sunt montate 6 steaguri, mai mari sau mai mici. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Doar in parcul Crangasi exista 2 astfel de drapeluri de mari dimensiuni - Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Cum sunt amplasate grupurile de cate 3 steaguri, in Sectorul 6. Grafic realizat de Nicu Socol

Ziare.

com

In ultimii ani, a tot crescut numarul de drapeluri arborate in Capitala, incepand cu acelea mici, de pe stalpi si terminand cu uriasele verticale, inalte de 6 metri.Le-am vazut prin mai multe locuri din oras. Dar pentru ca numarul lor ni s-a parut coplesitor mai cu seama in sectoarele 2 si 6, am intrebat primariile respective de ce au montat, totusi, atatea steaguri! Cui folosesc? Si, mai ales, de unde, cum si cu cati bani le-au cumparat.va spune astazi pe larg povestea modului in care sute de mii de lei care puteau fi investiti in ceva util pentru oameni s-au dus pe steaguri montate de-a valma, unele langa altele si adesea in locuri improprii. Atat de multe s-au pus, incat abundenta le stirbeaste din semnificatie si le transforma in simple bucati de panza si de poliester pe care degeaba s-au dat bani cu nemiluita.La Sectorul 2, am cerut informatii despre steaguri de la primarie. Ne-a raspuns, destul de vag, Administratia Domeniului Public (ADP) a Sectorului 2.Mai exact, administratia ne-a comunicat ca in sector sunt montate 56 de steaguri, in perechi. Iar fiecare pereche este alcatuita dintr-un drapel tricolor si o flamura cu sigla Sectorului 2.Mai jos aveti o harta a amplasarii acestor steaguri, realizata de Ziare.com in baza informatiilor oferite de ADP Sector 2:Potrivit ADP Sector 2, steagurile au fost "montate in amplasament" in anii 2017-2018. ADP nu ne-a spus de la cine, cu cati bani si in baza caror proceduri au fost cumparate respectivele steaguri.Am descoperit, insa, ca prin cumparare directa, ADP Sectror 2 i-a incredintat societatii IT Team Technology SRL, in 2018, un contract in valoare de 33.554 lei pentru "lucrari de montaj pentru 30 de bucati catarge steaguri" inalte de 12 metri Cu numele firmei IT Team Technology SRL ne vom mai intalni. Si asta pentru ca ADP ne-a informat ca, in luna iulie 2019, a cumparat de la aceeasi societate nu mai putin de 120 de steaguri.De ce oare o fi facut asta, de vreme ce avea deja 56 montate din anii 2017-2018? Ei bine, potrivit ADP Sector 2,Pana la un punct, pare rezonabil. Mereu expuse intemperiilor, steagurile se mai si strica. Interesant este ca, tot potrivit ADP Sector 2, s-a cumparat "un numar total de 120 de steaguri, dintre care 56 sunt arborate, iar restul s-a constituit rezerva care a inlocuit/va inlocui pe cele deteriorate".Daca din cele 120 de steaguri cumparate s-au arborat deja 56, inseamna ca toate cele 56 de steaguri montate in 2017-2018 au fost deja inlocuite? Daca da, rezulta ca steagurile tin maxim 2 ani. Sau nici atat... Iar asta inseamna ca in 2021, cel mai tarziu, s-ar putea sa se cumpere si alte steaguri.ADP sustine ca monteaza aceste steaguri pentru ca este parte a administratiei publice locale si "este firesc sa arboram insemnele nationale la limitele de sector si in locatii importante de pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale".Asa sa fie oare? Ca sa intelegem mai multe, ar merita se vedem si de unde, dar si cu cati bani a cumparat ADP Sector 2 steagurile din 2019.Administratia a initiat din catalogul electronic (un tip de procedura de achizitie publica, desfasurata prin platforma Sicap - n.red) doua achizitii. Prima a fost publicata in Sicap pe 25 iulie 2019, la ora 14:17. Prin aceasta procedura, ADP Sector 2 dorea sa cumere 60 de drapeluri tricolore cu doua fete, lungi de 6,74 metri si late de 1 metru.Peste 25 de minute, s-a publicat in Sicap si a doua procedura, intiata de ADP Sector 2. Prin aceasta, Administratia dorea sa cumpere 60 de steaguri personalizate cu sigla Sectorului 2 , cu aceleasi dimensiuni ca si tricolorurile.Peste 2 zile, la ora 9:36, s-au publicat in Sicap si datele de atribuire. Ambele proceduri fusesera castigate de societatea IT Team Technology SRL. Aceasta urma sa livreze cele 120 de steaguri cu doua fete la un pret de nu mai putin de 840 de lei per bucata. ADP Sector 2 tocmai cumparase steaguri de 100.800 de lei!Vi se pare ca sumele sunt cam mari? Si noua ni s-a parut!Asa ca am incercat sa aflam marti, pe 11 februarie, cat ne-ar costa pe noi sa cumparam niste steaguri ca acelea din Sectorul 2. Si nu 120 deodata, avand posibilitatea de a negocia cu furnizorii, ci doar 4 bucati.Intrebarea era: de unde sa le luam? Atunci am descoperit ca, la finele lui 2019, societatea IT Team Technology SRL fusese chemata in judecata de o alta companie numita Tida Ro SRL. Aceasta din urma este furnizor de steaguri si catarge si este unul dintre furnizorii de materiale de profil ai ADP Sector 6.Asa ca am trimis companiei Tida Ro SRL - detinuta de Ion si Ioana Mocofan, potrivit portalului Listafirme.ro - o fotografie cu doua steaguri stradale din Sectorul 2 (unele dintre cele 56 despre care ne-a informat ADP Sector 2). Si i-am solicitat companiei Tida Ro SRL sa ne spuna la ce pret ni le-ar vinde, asa cum arata ele, in fotografie.Tida Ro SRL ne-a transmis ca materialele din imagine - steag si catarg - sunt produsele sale. In plus, ne-a spus ca un steag cu o singura fata de dimensiuni similare, adica lung de 6 metri si lat de 1 metru, costa 200 de lei, plus TVA.Steagul se poata face si din materiale mai rezistente, la 260 lei, plus TVA. Si se poate face chiar un steag cu doua fete cusute spate in spate, al carui cost ajunge la 520 lei plus TVA.Dar de aici pana la 850 de lei per steag, cat ne-a transmis ADP Sector 2 ca a platit, e cale lunga.a intrebat cat ar costa steagurile si la alti 5 producatori. Cel mai mare pret care ni s-a oferit era cu aproape 100 de lei sunt pragul de 850 lei, pe care Sectorul 2 sustine ca l-a platit.Potrivit portalului de business listafirme.ro, actionar si administrator al societatii IT Team Technology SRL este Alexandra Iliescu.Societatea a primit mai multe contracte prin incredintare directa de la ADP Sector 2, dupa cum se poate vedea in tabelul de mai jos:In plus, societatea a mai primit contracte, tot prin incredintare directa, si din partea altor institutii din cadrul administratiei Capitalei. Spre exemplu, in 2019, Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti a cumparat - prin proceduri de achizitii directe, initiate in catalogul electronic - 20 de calculatoare de la IT Team Technology SRL, dar si servicii de mentenanta si furnizare de internet. Iata si o lista a achizitiilor Ca sa intelegem mai multe, l-am contactat pe viceprimarul liberal al Sectorului 2, Dan Cristian Popescu.Acesta ne-a spus ca aude pentru prima oara, de la noi, despre aceste achizitii de steaguri la pret atat de mare. Viceprimarul Sectorului 2 zice ca e posibil sa cunoasca o persoana pe nume Alexandra Iliescu - poate chiar de la partid - dar ca numele nu-i spune, totusi, mare lucru. Si ca in niciun caz aceasta nu are cum sa fie o apropiata de-a sa, pentru ca si-ar aminti.In plus, Dan Cristian Popescu a declarat pentruca, intr-adevar, 56 de steaguri i se par cam multe, in sector, mai ales daca s-au cumparat si la suprapret.Totodata, viceprimarul Sectorului 2 a promis ca va trimite un control la ADP Sector 2 pentru a afla in ce conditii s-au cumparat steagurile respective.Sa speram ca, dupa ce va afla, le-o va spune si bucurestenilor din banii carora s-au cumparat steagurile.Daca vi se pare ca Sectorul 2 e impanzit de steaguri, e semn clar ca n-ati mai trecut demult prin Sectorul 6 al Capitalei.In acest sector, la finele lunii noiembrie, ADP Sector 6 a montat, pe stalpii de iluminat de pe mari bulevarde - cum ar fi Iuliu Maniu si Vasile Milea - nu mai putin de 1.030 de steaguri.Am intrebat Primaria Sectorului 6 (in subordinea careia functioneaza ADP din sector) de unde, cum si cu cat a cumparat toate acele drapeluri. Administratia ne-a raspuns ca 500 dintre ele erau "din dotarea institutiei". Cum au ajuns ele in dotarea institutiei, cat s-a platit pentru ele si de la cine au fost cumparate, nu stim.Administratia sectorului ne-a transmis, insa, ca pe 29.11.2019 a achizitionat, prin cumparare directa, 500 de steaguri de 43,5 lei bucata. In total, a platit pe aceste drapeluri 21.750 lei catre firma Vivian Commercial Solutions SRL.Aceasta societate este detinuta - potrivit portalului de business Listafirme.ro - de Danut Stoica. Societatea isi are sediul social intr-un apartament de la demisolul unui bloc din Capitala, iar din 2016, de la infiintare, n-a raportat decat cheltuieli. Asa se face ca a incheiat anii trecuti cu pierderi de: 1.238 lei (in 2016), 122 lei (in 2017) si 285 lei (in 2018). Cum a ajuns o societate cu rulaj atat de mic sa fie furnizor al unei autoritati publice? Primaria Sectorului 6 n-a mai spus...Va ganditi, poate, ca e exagerat ca intr-un singur sector sa fluture 1.030 de steaguri? Ei bine, ADP Sector 6 a considerat ca, dimpotriva, mia de drapeluri e insuficienta. Altfel de ce ar mai fi pus atat de multe, in conditiile in care in diverse zone existau deja si o multime de alte steaguri de mari dimensiuni, care fluturau peste sector?La solicitarea, Pimaria Sectorului 6 a comunicat ca mai exista 44 de catarge pe care sunt ridicate steaguri individuale.Unele dintre ele sunt tricoloruri de mari dimensiuni, amplasate individual. Altele sunt steaguri amplasate in grupuri de cate 3: drapelul Romaniei, drapelul UE si un steag cu insemnele Sectorului 6.De ce s-au montat? Din cauza ca legea permite, a transmis ADP Sector 6 la solicitareaMai jos, aveti o harta a locurilor in care se afla aceste grupuri de cate 3 drapeluri, potrivit informatiilor dintr-un raspuns formulat de ADP Sector 6 la solicitareaSi daca APD Sector 6 tot n-a gasit ceva mai bun de facut cu banii, ne-am fi asteptat ca steagurile sa fie montate in asa fel incat sa dea sectorului un aer solemn. Din pacate, nu e cazul!Am gasit, spre exemplu, in parcul Crangasi (cel mic, de langa Podul Grant - n.red.) un grup de astfel de 3 steaguri fluturand chiar langa o toaleta publica. Ce legatura o fi intre o toaleta si sentimentele pe care ar trebui sa le inspire un steag n-am reusit sa intelegem!Interesant ni s-a parut si ca, exact peste drum de cele 3 steaguri de langa toaleta, strajuieste alt grup similar de drapeluri!Primaria Sectorului 6 ne-a transmis ca in 2019 a cumparat, de la Tida Ro SRL, un grup de trei steaguri (fiecare steag lung de 6 metri si lat de 1 metru). . Si fiecare steag a costat 300 de lei. Am intrebat si cat au costat celelalte steaguri montate in grupuri de cate trei. Nu cumva alte grupuri de steaguri s-au cumparat separat, la alte preturi? Administratia nu ne-a spus cat a dat pe steaguri, dar ne-a comunicat ca a cheltuit pe catarge si accesorii pentru catarge - cumparate de la Tida Ro SRL, prin achizitii directe - 10.090 de lei.Desi informatiile furnizate de ADP Sector 2 si Primaria Sectorului 6 sunt incomplete, e lesne de inteles ca sute de mii de lei s-au cheltuit, in ultmii ani, pe steaguri, doar in aceste doua sectoare. Si, cel mai probabil, alte sute de mii de lei se vor cheltui si in anii care vin, pentru inlocuirea drapelurilor degradate.Sigur ca in tot acest timp bucuresteanul de rand va fi la un pas de a se sufoca intr-un oras cu tot mai putine spatii verzi, cu locuri de parcare insuficiente si cu strazi tot mai proaste. Dar macar se va putea consola cu ideea ca peste toate astea vor flutura, falnice, mii de steaguri!