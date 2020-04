Firea vine cu precizari despre testarea bucurestenilor pentru coronavirus: Fiecare primarie de sector va trimite invitatii persoanelor selectate

fiecare primarie de sector va trimite invitatii persoanelor selectate in cadrul esantionului de testare

Teste si pentru angajatii din subordinea Primariei

Ziare.

com

Conform unui comunicat remis marti, PMB vine cu explicatii privind "intentia de realizare a unei testari (screening sistematic) in Bucuresti, in baza unui studiu stiintific elaborat de Institutul National de Boli infectioase 'Prof. dr. Matei Bals', in vederea stabilirii nivelului de circulatie al SARS-CoV-2 in Capitala".Primaria Capitalei transmite ca a incheiat, pe 27 martie, un protocol cu Institutul Matei Bals, Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) si cele sase primarii de sector.Protocolul prevede in detaliu atributiile fiecareia dintre partile semnatare, potrivit sursei citate."PMB, ASSMB si primariile celor 6 sectoare ale Capitalei si-au asumat rolul de a asigura un sprijin logistic actiunii de testare, in timp ce aspectele de ordin stiintific sunt gestionate de Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals, institutia medicala care coordoneaza studiul si colaboreaza cu European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) pentru stabilirea modalitatii de esantionare si pentru analiza datelor", se arata in document.PMB (prin ASSMB) a cumparat, in timp ce fiecare primarie de sector a achizitionat cate 1.000 de teste pentru antigen SARS CoV-2 si 1.000 de teste rapide COVID-19 pentru Imunoglobuline G/M, conform sursei citate.Totodata, "Primaria Capitalei, prin ASSMB, a achizitionat si va pune la dispozitia Institutului National de Boli Infectioase Matei Bals".In fine, PMB adauga caIn plus, acestea si-au asumat "receptionarea si centralizarea raspunsurilor la invitatia de participare la testare, programarea pe zile/ore a persoanelor care au raspuns afirmativ la invitatie si stabilirea, impreuna cu Politia locala din subordine, a traseului echipei de testare".Amintim ca, saptamana trecuta, a avut loc sedinta CGMB, in care Firea a obtinut aprobare sa cumpere 3.000 de teste de tip RT-PCR pentru a verifica daca personalul din administratia locala are sau nu COVID-19.Aceste teste vor fi cumparate cu bani de la bugetul local, "in vederea testarii personalului din cadrul serviciilor de utilitate publica/companiilor municipale al caror actionar majoritar este CGMB, structurilor de interes local aflate in subordinea CGMB (...) precum si personalului din cadrul unitatilor sanitare aflate in subordinea CGMB, expus in mod direct riscului de imbolnavire", se arata in proiectul de hotarare initiat de Gabriela Firea.Initial, proiectul de hotarare prevedea cumpararea a 17.000 de teste rapide, care sa fie aplicate de catre personalul din reteaua de medicina scolara sub indrumarea personalului de la Institutul Victor Babes.Ulterior, printr-un amendament al initiatorului proiectului de hotarare, depus in urma discutiilor din comisiile de specialitate al PMB de joi, 9 aprilie, s-a renuntat la testele rapide si s-a decis cumpararea a 3.000 de RT-PCR - mai precise - care sa fie facute de salariatii administratiei publice la Victor Babes.Gabriela Firea a precizat, la inceputul sedintei de Consiliu General de pe 10 aprilie, ca deja s-au comandat 6.000 de teste de COVID-19 pentru medicii de la spitalele din subordinea PMB. Aceste teste sunt suplimentare si de ele vor beneficia si salariatii de la utilitati publice, cum ar fi termoficarea si iluminatul public, transport public, dar si cei de la Asistenta sociala, care asigura sprijin pentru bucurestenii vulnerabili.