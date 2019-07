Prefectul si subprefectul de Olt si prefectul Capitalei au fost schimbati din functii

Ziare.

Premierul a dispus incetarea exercitarii cu caracter temporar, prin detasare, a functiei de p refect al Capitalei pentru Stana - Sever Romulus , acesta fiind inlocuit de Marius Cristian Ghincea, care va detine postul in aceleasi conditii.De asemenea, prefectul de Olt Petre Silviu Neacsu, care detinea si el functia cu caracter temporar, prin detasare, a fost inlocuit de Angela Nicolae.Presa a relatat ca, in pofida evenimentelor de la Caracal, unde doua tinere au disparut existand suspiciunea ca au fost ucise, Neacsu nu si-a intrerupt concediul.De asemenea, a incetat si detasarea in functia de subrefect de Olt a lui Radu George Ionita.