Prefectura Caras-Severin avertizeaza: Au aparut indivizi care se dau drept medici care vin sa recolteze probe pentru coronavirus

"Stimati cetateni, aducem in atentia dumneavoastra faptul ca in aceste momente tulburi, elemente criminale, care dau dovada de o lipsa totala de umanitate, incearca sa profite de temerea cetatenilor si de naivitatea lor pentru a savarsi infractiuni. Au fost semnalate cazuri in care delicventii s-au prezentat drept cadre medicale venite sa faca recoltari de probe de sange in vederea testarii pentru COVID-19. De asemenea, alti indivizi s-au deghizat in angajati ai firmelor de dezinfectie si deratizare incercand ba sa pacaleasca oamenii sa plateasca pentru o dezinfectie fictiva, ba sa intre in casele cetatenilor pentru a-i jefui", se arata intr-un comunicat de presa, de joi, al Prefecturii Caras-Severin.Reprezentantii Prefecturii atrag atentia ca nu se fac teste pentru COVID-19 sau consultatii la domiciliu, nu se fac operatiuni de dezinfectie (in afara de cazul in care Primaria organizeaza o astfel de operatiune impreuna cu DSP, operatiune care este anuntata in prealabil)."Acesti escroci vizeaza in principal persoane mai in varsta sau care locuiesc singure, dar si celalalte categorii de cetateni pot cadea victima acestor indivizi. Avertizam cetatenii sa fie vigilenti, sa nu deschida usa niciunei persoane necunoscute, indiferent de motivele invocate de acestia si sa alerteze de urgenta autoritatile pentru identificarea si prinderea acestor indivizi fara scrupule", mai arata sursa citata.