Premiera nationala in comuna din Romania cu cele mai multe fonduri europene: Copiii participa la alegeri si pot alege investitii

Copiii, in campanie electorala

Potrivit unui comunicat al Primariei Ciugud, copiii din comuna vor fi invatati si cum se desfasoara alegerea reprezentantilor in administratia publica locala si cum lucreaza Primaria si Consiliul Local.Potrivit comunicatului citat, comuna Ciugud este prima administratie locala din Romania care lanseaza bugetarea participativa pentru copii."Sub genericul, administratia locala si Scoala Gimnaziala Ciugud au demarat un proiect de educare a copiilor privind implicarea cetateneasca si democratia participativa.Astfel, copiii sunt invatati ce inseamna drepturile si obligatiile unui cetatean, cum se desfasoara alegerea reprezentantilor in administratia publica locala si cum lucreaza Primaria si Consiliul Local.In final, copiii din Ciugud vor fi primii din tara care vor implementa bugetarea participativa, prin care aleg o serie de proiecte care vor fi finantate din bugetul local cu suma de 50.000 de lei.Proiectele vor fi colectate si selectate de copiii alesi in cadrul, iar ulterior prioritizarea lor va fi votata de toti copiii din comunitate", se arata in comunicat.Reprezentantii Primariei Ciugud arata ca, in prima etapa, proiectul presupune organizarea alegerilor copiilor, un proces care simuleaza desfasurarea alegerilor locale.Copiii au avut la dispozitie o saptamana pentru a-si aduna liste de sustinatori si pentru a-si depune candidaturile pentru functiile de primar si consilier local. Fiecare candidat a trebuit sa convinga minim 10 colegi si un profesor sa il sustina pentru a candida pentru o functie de consilier local si respectiv minim 15 colegi si doi profesori pentru a putea sa se inscrie in cursa pentru functia de primar.Apoi, copiii din comuna au intrat in campania electorala, perioada in care au putut sa isi puna afise pe un panou special, sa distribuie materiale de informare sau chiar sa organizeze intalniri cu alegatorii.In total, in "cursa electorala" s-au inscris 5 candidati pentru functia de primar si 16 pentru cea de consilier local.Candidatii pentru functia de primar vor participa la o dezbatere privind proiectele pe care si le-au propus pentru copiii din Ciugud, iar luni copiii vor vota in cadrulsi vor alege viitorul primar si cei 11 consilieri locali.Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian ( exclus din PSD in 2018 ), spune ca proiectul a fost lansat cu gandul la copiii care invata la scoala din localitate si care, peste 20 de ani, vor deveni consilieri locali, primar sau viceprimar."Este important sa ii pregatim pe acesti copii pentru viata, dar mai ales sa ii pregatim sa fie cetateni implicati, care isi cunosc drepturile si obligatiile. Oricat de mult am investi in drumuri, canalizare, apa sau modernizarea unei comunitati, daca nu investim in educatia oamenilor, nu vom reusi sa schimbam nimic", a precizat Damian.In Scoala Gimnaziala Ciugud invata, in prezent, aproximativ 130 de copii, de la clasa pregatitoare pana la clasa a VIII-a.