Prima statie inteligenta de biciclete din Romania nu poate fi utilizata nici la doua luni de la inaugurare

Statia de biciclete, punctul principal de atractie din primul parcul Velo Park din Romania, inaugurat de Primaria Focsani pe 1 iunie, nu poate fi folosit, dupa aproape doua luni, pentru ca nu are regulament de functionare.Investitiile in parc au costat aproximativ un milion de lei, dar bicicletele nu pot fi inchiriate."A fost o problema legata de regulamentul de organizare si functionare a acestui parc Velo Parc. De fapt, nu a parcului ci doar a modulului de biciclete pentru inchiriere. Noi am decis in prima etapa ca toate aceste biciclete sa poata fi acordate cu titlu gratuit pe o perioada scurta, de maximum doua ore, cetatenilor interesati.Executantul ne-a dat o mie de carduri, pe care sa le dam cetatenilor care se vor inscrie. Din pacate trebuie sa urmam o procedura legala pentru a face facila predarea acestor carduri avand in vedere noile prevederi legate de protectia datelor cu caracter personal", a declarat primarul municipiului Focsani, Cristi Misaila.Autoritatile spun ca problema s-ar putea rezolva in urmatoarele saptamani, insa pana atunci, focsanenii care vor sa inchirieze biciclete sunt refuzati de paznicul complexului."Deocamdata nu s-au dat in functionare, dar nu stiu care este motivul. Nu stiu. Sunt doritori, sunt oameni care vor sa le foloseasca. Si pleaca asa cum au venit, din pacate. Nu este vina noastra, asta este", a explicat unul dintre paznicii parcului, Mariana Brandus.In prezent, parcul tematic Velo Parc din Focsani poate fi folosit doar de copiii care vin cu bicicleta proprie. In interior, biciclistii se plimba si invata notiuni rutiere, deoarece aleile au intersectii si semne de circulatie, simuland situatii reale din trafic.Bicicletele Parcului sunt monitorizate GPS.