Primaria Alexandria cumpara, prin incredintare directa, sarmale de 13.000 de euro pentru Centenar

La jumatatea acestei luni, Primaria Alexandria a cumparat, la pretul de 60.000 de lei, servicii de catering pentru manifestatiile programate sa aiba loc pe 1 Decembrie.Cu alte cuvinte, i-a dat, fara licitatie, 60.000 lei (12.875 euro) societatii S.C. Stef's Team Srl, care s-a angajat sa vina, in schimb, cu 5.000 de caserole cu mancare. Fiecare caserola ar trebui sa contina cate 3 sarmale cu carne de porc si cate o portie de varza calita cu afumatura, alaturi de o chifla alba.Pretul fiecarei portii de sarmale cu varza ajunge deci la circa 12 lei. De ce a ales Primaria Alexadriei sa plateasca acest pret, in loc sa incerce sa gaseasca sarmale mai ieftine, e greu de spus.Alegerea de a-i da prin incredintare directa un contract societatii Stef's Team Srl ni s-a parut, de asemenea, dificil de explicat, in conditiile in care societatea - potrivit datelor de la Finante - a fost inregistrata abia in anul 2017 si a raportat o cifra de afaceri de 76.250 lei, cu un profit de numai 1.115 lei. Sa fie aceasta cea mai de succes firma de catering din oras?Ca sa intelegem, am sunat la Primaria Alexandria. Ni s-a spus ca institutia are purtator de cuvant, dar ca acesta nu se afla in institutie si, in consecinta, nu poate fi contactat. In schimb, ne-au asigurat functionarii, primarul Victor Dragusin ne va contacta cu detalii privind incredintarea contractului pentru sarmale, imediat ce se intoarce de la o intalnire care se desfasoara la Prefectura. Ulterior, Primaria ne-a comunicat ca ne va pune la dispozitie informatii doar daca le cerem in scris.Presa locala din Teleorman a speculat ca acest contract pentru sarmale de Centenar s-a atribuit in baza unei prietenii mai vechi dintre primarul Victor Dragusin si Vili Bragadireanu, cel care a fondat firma Stef's Team Srl.Ramane sa vedem cat de mult se vor bucura oamenii de sarmalele de 1 Decembrie, pe care primaria le plateste cu varf si indesat, din bani publici.