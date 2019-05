Primaria Brasov cumpara, cu fonduri europene, 26 de troleibuze de 18 metri

Ziare.

com

Valoarea finantarii nerambursabile depaseste 77 de milioane de lei, iar perioada de implementare va fi de 36 de luni.Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Vasile-Daniel Suciu, a semnat, vineri, ordinul de finantare a proiectului care prvede achizitionarea, de catre Primaria Brasov, a 26 de troleibuze articulate, de 18 metri, care vor deservi rutele de transport public cu numerele 1, 2, 6 si 31 din municipiul Brasov.Troleibuzele vor fi achizitionate cu fonduri europene asigurate prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020."Obiectivul proiectului il reprezinta imbunatatirea transportului public local in Brasov, valoarea finantarii nerambursabile este de 77.009.789 lei, iar perioada de implementare - de 36 de luni", a trnsmis Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.POR 2014-2020 este unul dintre programele prin care Romania poate accesa fondurile europene structurale si de investitii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), in perioada actuala de programare. Alocarea estimata se ridica la 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezinta sprijinul UE, prin FEDR, iar 1,5 miliarde de euro - contributia nationala. Autoritatea de Management a programului functioneaza la nivelul MDRAP.POR 2014-2020 finanteaza proiecte care contribuie la obiectivul general de crestere a competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a infrastructurii si serviciilor, pentru dezvoltarea durabila a regiunilor, astfel incat acestea sa-si poata gestiona in mod eficient resursele si sa-si valorifice potentialul de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.