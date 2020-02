Primaria Capitalei construieste trotuare skinny, pe Soseaua Fabrica de Glucoza. Care e explicatia

Soseaua Fabrica de Glucoza (cu rosu) intersecteaza strada Barbu Vacarescu (cu albastru) si Soseaua Petricani (cu galben). In plus, preia parte din traficul adus in zona de Autostrada Urbana (cu bleu).

Soseaua Fabrica de Glucoza are doar 1,8 kilometri si face legatura intre Soseaua Petricani si strada Barbu Vacarescu. Pe masura ce nordul Capitalei s-a aglomerat, cele doua benzi - cate una pe sens - ale Fabricii de Glucoza au devenit insuficiente.Asa ca, inca din 2010, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a decis ca soseaua Fabrica de Glucoza sa fie largita si sa aiba cate 2 benzi pe sens.Apoi, consilierii au inceput sa se certe din cauza exproprierilor pe care trebuiau facute acolo, in vederea largirii soselei.Asa ca, in cele din urma, lucrarile executate de Straco au inceput abia in 2018. Si s-a lucrat cu greu, pe cate o banda, pe rand.In cele din urma, la finele anului trecut, consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea a declarat pentruca, in vara lui 2020, largirea Fabricii de Glucoza se va finaliza.Intrebarea este: va fi sau nu practicabil drumul? Pe partea carosabila se pare ca va fi. In cazul trotuarelor, insa, problemele sunt ceva mai complicate.Intr-o postare recenta pe Facebook, Radu Mihaiu, candidat din partea USR la Primaria Sectorului 2, a semnalat ca banda pietonala de pe trotuar e prea ingusta, masurand doar vreo 60 de centimetri. Iar asta inseamna ca, in cazul in care trotuarul s-ar aglomera, circulatia oamenilor ar fi mult ingreunata.In plus, un bucurestean in scaun rulant sau o mama cu un carucior n-ar avea nicio sansa sa treaca pe acolo.Cum s-a ajuns intr-o astfel de situatie? Potrivit lui Radu Mihaiu, "desi in studiul de fezabilitate initial trotuarul era corect dimensionat, in proiectul tehnic de executie s-a tinut cont nu de nevoile oamenilor si standardele de accesibilitate, ci de nevoile constructorului de a face lucrurile ieftin si prost".In imaginile prezentate de Radu Mihaiu se vede cum drumul fusese gandit initial cu "buzunare" (niste spatii in care un bucurestean in scaun rulant, spre exemplu, sa se poata odihni sau sa poate intoarce scaunul - n.red.).Surse apropiate fenomentului au explicat pentruca, potrivit normativelor, trotuarul a fost gandit cu o latime oportuna. Doar ca s-a decis - la recomandarea autoritatilor de mediu - includerea unor alveole verzi, in mijlocul trotuarului.Ulterior, au aparut probleme cu latimea insuficienta a trotuarului si in dreptul statiilor STB.De ce s-a ajuns aici si ce solutii de remediere a problemelor exista?a cerut un punct de vedere si din partea Primariei. Cand institutia ne va raspunde, vom reveni cu detalii.