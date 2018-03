Primaria Capitalei explica de ce nu poate face investitii in Pasajul Basarab

Ziare.

com

"Expertiza realizata de profesori universitari, ingineri de la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti , este finalizata, fiind depusa in data de 2 martie 2018 la Registratura PMB. Dupa analiza acestei expertize, comisia este in masura sa comunice rezultatele si masurile ce se impun. Avand in vedere ca nu s-a facut receptia la terminarea lucrarilor, de mentenanta pasajului s-a ocupat constructorul.. Dupa finalizarea receptiei, pasajul va fi dat in administrarea Administratiei Strazilor care va remedia in regim de urgenta toate deficientele semnalate", a informat PMB, prin intermediul unui comunicat.Conform aceleiasi surse, deficientele aparute la Pasajul Basarab "se inscriu in categoria de probleme mostenite de actuala administratie", deoarece fostii administratori ai orasului nu au luat masuri pentru definitivarea etapelor legale ale acestui proiect."Concret, pasajul Basarab a fost deschis circulatiei in anul 2011, in momentul in care s-au finalizat partial lucrarile si s-au facut toate testele de rezistenta, dar fara sa fie facuta receptia la terminarea lucrarilor pentru ca, la momentul inaugurarii, o serie de lucrari adiacente care faceau parte din proiect nu erau finalizate. Este vorba despre parcarea de sub pasaj, lifturi, trotuarul rulant etc. Deschiderea pasajului fara receptia la terminarea lucrarilor a fost posibila pentru ca, pe vechiul regulament de receptie, prevazut in H.G.273/ 1994, beneficiarii lucrarilor puteau prelua si pune in functiune parti din lucrare", se mai arata in comunicat.PMB a mentionat ca la preluarea mandatului actualei administratii procesul de receptie la terminarea lucrarilor "nu era nici macar demarat", desi trecusera cinci ani de la punerea lui in functiune. In anul 2017 s-a constituit comisia de receptie la terminarea lucrarilor, formata din specialisti ai PMB, RATB, ai Administratiei Strazilor si ai Inspectoratului de Stat in Constructii care, in urma verificarii lucrarilor executate si a documentelor suport, a decis expertizarea intregii lucrari.Potrivit aceleiasi surse, Primaria Municipiului Bucuresti "nu are nicio datorie" fata de asocierea Astaldi-FCC Construction, toate situatiile de lucrari certificate de catre consultant fiind platite."Mentionam ca asocierea a actionat in instanta Municipiul Bucuresti in urma cu cativa ani, pentru plata unor lucrari suplimentare, neprevazute in contract. Dosarul se afla in prezent pe rolul instantelor de judecata. In ceea ce priveste perioada de garantie a acestui obiectiv de investitii precizam ca aceasta nu a expirat, avand in vedere ca garantia se calculeaza de la momentul semnarii receptiei la terminarea lucrarilor", a conchis Primaria.