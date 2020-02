Primaria Capitalei face parc in Prelungirea Ghencea, dupa un vot cu scandal in care Firea s-a simtit tradata de Tudor Ionescu

Ziare.

Potrivit Gabrielei Firea, in zona respectiva exista circa 80 de hectare de teren in proprietatea statului. Iar PMB vrea sa ceara de la Guvern o suprafata cat mai mare din acel teren pentru a construi acolo un parc.Despre cate hectare vorbim? Potrivit lui Marius Coaje - consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea - suprafata respectiva este alcatuita din foarte multe loturi care trebuie identificate si al caror statut juridic urmeaza sa fie clarificat. De aceea, nu se poate mentiona acum, in clar, ce suprafata de teren solicita acolo PMB.Marius Coaje a mai explicat ca - in conditiile in care s-ar fi introdus mentiuni legate de suprafetele pe care PMB le cere in zona - proiectul de hotarare ar putea fi atacat in instanta.In plus, Coaje a spus ca PMB isi doreste in zona Prelungirea Ghencea o suprafata cat mai mare, dat fiind faptul ca bucurestenii de acolo isi doresc nu numai un parc, ci si o scoala. Iar PMB poate construi, daca va primi terenul.Consilierul ALDE Tudor Ionescu a propus un amendament pentru securizarea unei suprafete minime. Acest amendament a fost respins la vot de consilieri. Dar a iscat o discutie aprinsa intre viceprimarul PSD Aurelian Badulescu si Tudor Ionescu. Primul i-a spus lui Ionescu "draga Tudy". In replica, Ionescu i-a raspuns ca doar oamenii mici vorbesc asa, dar ca e de inteles, de vreme ce "unii sunt singuri de Valentine's Day".Gabriela Firea a sustinut ca se simte tradata de faptul ca un fost partener de coalitie - adica Tudor Tim Ionescu - vrea sa modifice un proiect bun.In cele din urma, proiectul a fost adoptat cu majoritate de voturi.