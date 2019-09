Primaria Capitalei i-a dat unda verde lui Videanu sa faca zgarie-nori cu 35 de etaje. Proiectul este contestat si ridica semne de intrebare

Intreprinzator de pe Soseaua Progresului: Ni se incalca dreptul la proprietate

Iata unde ar urma sa se construiasca blocurile si cum arata schita cartierului din documentatie PUZ-ului.

Adriean Videanu: Numele proiectului nu e "Videanu Towers"! Iar despre eventuale probleme e prematur sa vorbim

Adriean Videanu, fost primar general al Capitalei. Foto: Arhiva Hepta.ro

Roxana Wring (USR): Concursul de solutii trebuia facut pana acum. Din ce am vazut, acest proiect nu face bine Capitalei

Roxana Wring, consilier general USR. Foto: Alexandra Pandrea/Mediafax/Hepta.ro

Ziare.

com

Intrebat de Ziare.com daca nu cumva proiectul sau va crea aglomeratie sufocanta in zona respectiva a Capitalei, Videanu n-a spus ca nu, ci a declarat doar ca e prematur sa vorbim despre asa ceva.Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a adoptat marti un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care permite constructia - pe un teren de aproape 5 hectare de la intersectia Caii 13 Septembrie cu Aleea Progresului - a unui cartier cu blocuri de locuit si cladiri de birou.Interesant este ca - potrivit documentatiei PUZ-ului - 5 dintre blocurile care se vor construi in zona vor avea pana la 35 de etaje. Asta inseamna ca ar putea fi aproape la fel de inalte ca Sky Tower (care are 37 de etaje si este cea mai inalta cladire din Romania).In plus, multe alte cladiri care se vor construi in zona vor putea avea 20 de etaje inaltime. Fireste, PUZ-ul prevede si posibilitatea ridicarii, in acest cartier, a altor cladiri cu inaltimi mai mici, dar si amenajarea unor drumuri de acces si a unor spatii verzi.Societatea care a initiat acesta modificare de PUZ a fost Titan Mar, firma familiei lui Adriean Videanu, fostul primar general al Capitalei in perioada 2005-2008.Contestand PUZ-ul care deschide calea construirii viitorului mini-cartier de la intersectia Caii 13 Septembrie cu Stada Progresului, societatea Calor SRL a transmis ca va fi afectata de zgarie-nori. Directorul societatii, Bogdan Popescu, a explicat pentrusi de ce considera ca ar avea pe pierdut, daca se vor construi blocurile de pana la 35 de etaje., a declarat pentruBogdan Popescu.In plus, directorul Calor SRL sustine si caar urma sa aglomereze pana la refuz o zona care nu este pregatita sa gazduiasca alti mii de oameni., ne-a mai spus Bogdan Popescu.Antreprenorul sustine ca se judeca inca din 2005 cu Titan Mar. Un proces ar viza chiar unul dintre terenurile pe care ar urma sa se construiasca parte din, cum a numit societatea viitorii zgarie-nori, intr-un mesaj postat pe site-ul PMB!L-am contactat pe Adriean Videanu pe a afla daca - in dubla sa calitate de om de afaceri si fost primar al Capitalei - considera ca acest proiect va ajuta sau va crea probleme in zona de la intersectia Caii 13 Septembrie cu Soseaua Progresul.Fostului primar i-a displacut din start denumirea de "Videanu Towers".Ceea ce va pot spune la acest moment este ca nu vom incalca sub nicio forma acolo nici legea si nici dreptul de proprietate al cuiva", a declarat Adriean Videanu pentruIn ceea ce priveste posibilitatea ca zgarie-norii pe care vrea sa ii construiasca in plin oras sa creeze aglomeratie nedorita in zona, Adriean Videanu a spus ca nu vrea sa comenteze, momentan., a conchis Adriean Videanu.Ce-i drept, lui Adriean Videanu nu-i este suficient PUZ-ul adoptat de Consiliul General al Capitalei pentru a construi zgarie nori pe Soseaua Progresul, ci ii trebuie, printre altele, autorizatie de construire. Cu toate acestea, calea spre ridicarea uriasului complex i-a fost deja deschisa fostului primar al Capitalei, a explicat pentruconsilierul general Roxana Wring (USR).Consilierul general Roxana Wring (USR) a declarat pentruca a votat impotriva adoptarii PUZ-ului pentru ca acesta nu pare unul benefic pentru Capitala., a mai spus Roxana Wring.Ramane deci sa vedem cu cata responsabilitate fata de oras si bucuresteni va construi fostul edil-sef al Capitalei pe terenul de la intersectia Caii 13 Septembrie cu Soseaua Progresului.