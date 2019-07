Primaria Capitalei incearca din nou sa desfiinteze Depoul Victoria si sa transfere terenul la STB. Cum a ajutat-o Dancila pe Firea

In Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 Bucuresti-Ilfov situatia Depoului Victoria e marcata ca incerta, lunadu-se in calcul inclusiv desfiintarea acestuia

Dupa ce Dancila a schimbat legea, administratia Firea poate da mai usor terenul la STB

Administratia Firea i-a informat inca din luna iunie pe consilierii generali ca - dupa o analiza inceputa in anii din urma - s-a decis desfiintarea Depoului de tramvaie Victoria si transferul activitatii acestuia la Depoul din Theodor Pallady.In consecinta, Gabriela Firea propunea, tot in iunie, ca terenul pe care este amplasat Depoul Victoria - in suprafata de 34.748 de metri patrati - sa fie folosit pentru a majora capitalul social al STB. Cu alte cuvinte, Firea propunea ca terenul sa ii fie dat societatii locale de transport, care urma sa il foloseasca pentruLa acel moment, consilierul general PNL Catalin Deaconescu a apreciat ca propunerea administratiei Firea ridica suspiciuni deDeaconescu a explicat atunci pe larg pentruIn consecinta - sustinea Deaconescu - pe terenul Depoului Victoria s-ar putea amenaja un parc sau s-ar putea construi locuinte, spatii de birouri sau parcari. Sau s-ar putea face orice altceva, in loculterenului, fara nicio explicatie clara, in patromoniul societatii de transport.Mai mult, sustinea Catalin Deaconescu, inainte sa le ceara consilierilor votul pe acest proiect, administratia Firea ar fi trebuit sa le prezinte o evaluare a pretului terenului din centrul Capitalei si sa explice cum anume il va folosi pentru STB.In plus, mai sustinea consilierul PNL, Firea ar fi trebuit sa ofere si alte informatii cu privire la proiect. Anume: pentru majorarea capitalului STB urmau sa emita noi actiuni sau sa creasca valoarea celor existente? Din pacate, PMB nu a raspuns public la niciuna dintre acele intrebari.In consecinta, la acel moment, scepticismul lui Catalin Deconescu referitor la transferul terenului catre STB a fost impartasit pe scara larga de consilierii generali din Opozitie. Iar fara votul unora dintre acesti consilieri de la PNL, USR sau PMP, terenul nu putea ajunge la STB. Intelegand situatia, administratia Firea a retras proiectul de hotarare de pe ordinea de zi.a solicitat, la acel moment, Primariaiei Capitalei informatii cu privire la modul in care ar urma sa fie folosit acest teren. PMB nu a raspuns nici pana astazi cererii de informatii.In schimb, la solicitarea scrisa a, STB a transmis ca - de vreme ce proiectul prin care urma sa i se dea terenul nu s-a adoptat in luna iunie - nu ne poate da nici detalii cu privire la modul in care intentiona sa-l foloseasca pentru "a genera venituri".Directorul interimar al STB, Andrei Creci, a declarat, totusi, pentru o parte a presei ca STB n-ar fi intentionat sa vanda terenul Depoului Victoria, ci doar sa gaseasca solutii pentru a-l folosi in vederea. Concret, urma STB sa inchirieze terenul respectiv? Sau urma sa intermedieze cumva societatea de transport ridicarea pe teren a unor cladiri cu inaltime cu cel mult doua etaje (maximul permis de Planul Urbanistic General al Capitalei)? Andrei Creci nu a mai spus.In ciuda reactiei prompte a Opozitiei din CGMB, Gabriela Firea n-a renuntat la ideea de a da STB-ului terenul Depoului de tramvaie Victoria. Dimpotriva, a readus proiectul de hotarare care permite acest lucru pe ordinea de zi a CGMB De ce a facut Firea acest lucru, in conditiile in care in urma cu numai o luna a fost nevoita sa retraga proiectul? Pentru ca intre timp legile s-au schimbat, iar sansele ca STB sa primeasca acest teren au crescut considerabil. Iata despre ce este vorba.In iunie, proiectul prin care terenul Depoului Victoria ar urma sa ajunga la STB-ului putea fi adoptat de CGMB doar cu majoritate calificata (adica avand vot favorabil de la doua treimi dintre cei 55 de consilieri generali).Intre timp, insa, Cabinetul Dancila a modificat Codul Administrativ prin ordonanta de urgenta . Iar noua forma a Codului permite ca hotararile care tin de patromoniul public - cum e si hotararea privind transferul terenului Depoului Victoria - pot fi adoptate doar cu majoritate absoluta (adica pe baza voturilor a jumatate plus unu dintre consilierii generali), in loc de majoritate calificata.Iar in aceasta situatie, administratiei Firea i-ar ajunge voturile celor 28 de consilieri PSD si ALDE ca sa-i dea STB-ului terenul de Depoului Victoria. Cu alte cuvinte, votul consilierilior Opozitiei risca sa nu mai conteze in acest caz.Interesant este ca - in ciuda insistentelor repetate ale presei - nici pana la acest moment administratia Capitalei n-a oferit detalii clare cu privire la destinatia pe care o va capata terenul Depoului Victoria, in cazul in care el va ajunge la STB.