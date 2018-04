Primaria Capitalei se pregateste sa cumpere 500 de apartamente pentru medici. De cate locuinte are nevoie fiecare spital

De care locuinte de serviciu are nevoie fiecare spital

Initiativa este prevazuta intr-un proiect de hotarare ce urmeaza sa fie discutat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare.Primaria Capitalei a alocat, in bugetul anului 2018, 15 milioane de euro pentru cumpararea de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale."Una dintre problemele cu care se confrunta municipiul Bucuresti este deficitul de specialisti. (...) Obiectivul urmarit in ceea ce priveste achizitionarea locuintelor de serviciu este reprezentat de atragerea personalului medical specializat care sa isi desfasoare activitatea in spitalele aflate in administrarea CGMB, prin ASSMB", argumenteaza municipalitatea alocarea banilor pentru cumpararea apartamentelor de serviciu.Potrivit proiectului de hotarare,Locuintele vor fi Bucuresti, aproape de o statie de metrou si vor trebui sa aiba toate documentele in regula, sa nu se afle pe lista imobilelor incadrate la risc seismic, sa fie racordate la reteaua de energie termica, electrica si sa aiba toate celelalte utilitati, sa detina instalatii de prevenire si stingere a incendiilor, sa aiba lift functional si rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati.Din centralizarea realizata de ASSMB, Spitalul "Victor Babes" solicita cinci garsoniere si 15 apartamente, in timp ce Spitalul Prof. Dr. Th. Burghel are un necesar de cinci apartamente.La Spitalul Cantacuziono, 73 de angajati solicita locuinte de serviciu, unii dintre ei si pentru familii de cinci sau sase membri.De asemenea, la Spitalul Carol Davil au fost cerute sase apartamente cu doua camere pentru sase asistente medicale si doua garsoniere pentru doua asistente medicale, la Centrul de Evaluare si Tratament al Toxicodependentelor pentru Tineri au fost solicitate doua garsoniere pentru medici tineri, trei garsoniere si trei apartemente pentru asistenti medicali si un apartament cu trei camere pentru un medic.La Spitalul Colentina au fost cerute zece apartamente si 15 garsoniere, iar la Spitalul Coltea - 17 garsoniere, 60 de apartamente cu doua camere si 50 de apartamente cu trei camere.Spitalul Filantropia spune ca are nevoie de trei garsoniere si doua apartamente cu doua si, respectiv cu trei camere pentru asistente medicale, dar si de un apartament cu trei camere si unul cu doua camere pentru medici, in timp ce Spitalul Foisor a cerut cinci apartamente si cinci garsoniere.Spitalul de Copii Dr. Victor Gomoiu a solicitat 15 garsoniere si sase apartamente, iar Spitalul de Psihiatrie Constantin Gorgos spune ca are nevoie de locuinte de serviciu pentru patru medici, 20 de asistenti si alti 13 angajati din spital.Spitalul Nicolae Malaxa sustine ca are nevoie de 12 locuinte cu doua camere pentru cinci asistente si sapte infirmiere, Spitalul de Psihiatrie Al. Obregia vrea 31 de apartamente si 21 de garsoniere, Spitalul de Chirurgie Oro-maxilo-faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu solicita sapte apartamente si patru garsoniere, iar Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu spune ca trei medici si trei asistenti medicali au nevoie de locuinte.Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan a transmis ASSMB ca un medic are nevoie de un apartament cu trei camere, doi asistenti medicali au nevoie de doua apartamente cu doua camere, iar un referent solicita un apartament cu doua camere.De asemenea, medicii rezidenti de la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca solicita doua locuinte, la Centrul de Boli Reumatismale Dr. I. Stoica, un medic si cinci asistenti medicali solicita apartamente cu doua camere, iar la Spitalul Sf. Maria, 65 de angajati solicita locuinte de serviciu.