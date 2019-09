Primaria Capitalei va da 3 milioane de lei pentru un parapet de siguranta pe Podul Grant

Ziare.

CMSPPB a fost infiintata in anul 2017, ca parte a Holding-ului Municipal Bucuresti, aflat sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Licitatia vizeaza achizitia de "lucrari de realizare desene de executie, procurare, transport si montaj a unui parapet de siguranta cu grad de protectie tip H4B W2, inclusiv a plaselor protectie peste zona electrificata, pentru intreg pasajul denivelat suprateran Pod Grant".Tipul procedurii este procedura simplificata, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 28 octombrie.Consiliul General al Municipiului Bucuresti a decis, la finalul lunii august, sa reinfiinteze cele 20 de companii municipale aflate in subordinea Primariei Capitalei, printre care si CMSPPB, desfiintate prin decizii definitive ale instantei.