Primaria Capitalei vrea sa angajeze in companiile municipale tineri din centrele de plasament

Acestia vor fi angajati in companiile municipale si vor primi o locuinta de serviciu pe perioada in care lucreaza in aceste companii."Tinerii aflati in situatii de vulnerabilitate au nevoie de atentie deosebita si masuri sporite de protectie sociala. O astfel de categorie de tineri o reprezinta tinerii institutionalizati, care la implinirea varstei de 18 ani parasesc sistemul de ocrotire si care, datorita (sic!) lipsei sprijinului familiei, risca sa fie marginalizati la intrarea lor in viata sociala si profesionala. Este o etapa a vietii dificila pentru orice tanar, dar cu atat mai dificila pentru cei care au beneficiat pana la aceasta varsta de o protectie si raman fara niciun sprijin", arata municipalitatea in expunerea de motive.Reprezentantii primariei spun ca tinerii care stau sau au stat in centrele de plasament risca sa fie marginalizati si sa intampine dificultati la angajare din cauza neincrederii angajatorului, nu au nici locuinta si nici posibilitati pentru a dobandi una. Astfel, sunt expusi somajului, vagabondajului, delincventei si cad victime ale criminalitatii, consumului de droguri si exploatarii sexuale.Prin proiectul "O sansa la integrare sociala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului din municipiul Bucuresti", Primaria Capitalei propune angajarea tinerilor cu varste intre 17 si 27 de ani care stau in centrele de plasament din Bucuresti sau au parasit de maximum un an aceste centre, in companiile municipale, in functie de profilul vocational si optiunile acestora.Dupa angajare, ei sunt monitorizati timp de sase luni de catre DGASMB si le sunt acordate locuinte sociale pe perioada in care ocupa aceste posturi in cadrul companiilor primariei.Potrivit proiectului de hotarare care va fi supus votului consilierilor generali, pana la finalul anului, 148 de tineri vor parasi centrele de plasament.