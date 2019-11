Primaria Capitalei vrea sa dea 8,5 milioane de lei pentru reamenajarea Parcului Unirii. Iata ce lucrari vrea sa faca

Ziare.

Administratia Firea le cere consilierilor generali sa voteze, joi, pentru reabilitarea parcului din Piata Unirii. Mai exact, potrivit unui proiect de hotarare initiat de primarul general al Capitalei, in respectivul parc ar urma:- sa fie eliminati parte dintre arbori (situati deasupra planseului Dambovitei - n.red.) si a vegetatiei uscate sau improprii;- sa se execute umpluturi cu pamant si, ulterior, sa se niveleze suprafetele;- sa instaleze sistem de irigatii;- sa se schimbe sistemul de iluminat cu unul mai modern, cu stalpi de 12 metri inaltime si becuri LED;- sa se schimbe mobilierul urban;- sa se planteze arbori si vegetatie ornamentala;- sa creeze un nou ax urban.In proiect nu se mentioneaza nimic despre numarul de arbori care urmeaza sa fie eliminati si nici despre numarul celor care vor fi plantati (indicandu-se doar ca numarul acestora din urma va fi "insemnat"). De asemenea, proiectul - in format postata pe site-ul PMB - nu contine informatii legate de dimensiunea suprafetei care urmeaza sa fie reamenajata.In plus, nu exista planse desenate sau macar schite din care sa reiasa modul in care aceste modificari ar urma sa schimbe actualul aspect al locului.Singurul lucru mentionat, in afara pretului lucrarilor, este ca acestea ar urma sa dureze 8 luni.In cazul in care nu vor primi documente in plus, la sedinta de Consiliul General de joi, 14 noiembrie, e greu de inteles cum vor putea consilierii sa decida daca acest proiect este sau nu unul benefic pentru oras.