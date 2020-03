Primaria Capitalei vrea sa le dea zilnic masa calda bucurestenilor din grupuri vulnerabile, in timpul epidemiei. Ce probleme pot sa apara

Directorul directiei de Asistenta Sociala din Primaria Capitalei: Solutii exista si se vor aplica gradual. Nimeni nu s-a mai confruntat cu asemenea situatii

In sedinta Consiliului General programata sa aiba loc luni, 23 martie, Firea propune un plan de actiuni pentru protejarea bucurestenilor vulnerabili, in contextul pandemiei.Acest plan contine 6 masuri, printre care:- asigurarea, in regim de urgenta, de conditii de cazare pentru persoanele adulte fara adapost;- relocarea centrului pentru victimele violentei domestice intr-o alta cladire, ca sa poata fi asigurate mai multe locuri;- asigurarea permanentei relatiei cu publicul, pentru identificarea si tratarea la timp a situatiilor de urgenta;- asigurarea unei mese calde pe zi pentru toti cetatenii vulnerabili din Bucuresti, la Cantina Grivita.Pentru mai multe detalii, puteti citi integral proiectul de hotarare privind adoptarea planului:Pentru asigurarea mesei calde pentru bucurestenii vulnerabili, Gabriela Firea propune un proiect pilot.Iar potrivit documentatiei, in cadrul acestui proiect vor primi masa "persoanele varstnice, persoanele incadrate in grad de handicap, persoanele fara adapost, persoanele beneficiare de ajutor minim garantat, persoanele inactive pe piata muncii, tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului, familiile monoparentale, persoanele de etnice rroma etc".In teorie, poate fi vorba si de zeci de mii de oameni. Cati anume, nimeni n-ar putea spune. Si nici verficari amanuntite nu se vor putea face, peste noapte. Potrivit procedurii propuse de PMB, fiecare beneficiar va trebui sa completeze un formular prin care sa declare, pe proprie raspundere, ca face parte dintr-o categorie vulnerabila.Valoarea fiecarei mese calde - care ar urma sa aiba trei feluri - va fi de 10 lei.Pentru mai multe detalii privind initiativa, puteti citi integral proiectul de hotarare:Aceste mese ar urma sa fie preparate la Cantina sociala Grivita (de pe Calea Grivitei nr. 216). Dar cum vor primi oamenii mancarea?Pentru cei care nu se pot deplasa (sau o pot face cu mare greutate), lucrurile sunt destul de clare: trebuie sa sune la Tel Verde 0800821218 si sa spuna ca sunt ceteteni vulnerabili, ca au nevoie de mancare si ca nu se pot deplasa pentru a o primi.Apoi prin "serviciile sociale organizate la nivelul Directiei Sociale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti se va asigura atat inregisrarea in proiectul pilot cat si transportul alimentelor la domiciliul acestora", se arata in proiectul de hotarare.Cum se va proceda, insa, pentru toti ceilalti beneficiari, care se pot deplasa? In proiectul de hotarare initiat se mentioneaza ca "la nivelul unitatii de asistenta sociala (Cantina Grivita, din intelegerea noastra - n.red.) vor putea beneficia de un meniu complet (felul I, felul II si desert)".Ce inseamna, mai exact, "la nivelul unitatii sociale"? Vor veni oamenii si vor manca la cantina, impreuna, in spatii inchise, in plina epidemie? Cu siguranta ca nu, din cauza ca acest lucru a fost interzis prin ordonanta militara.Si-atunci, vor veni oamenii doar ca sa ridice meniurile ambalate, pe care apoi sa le consume acasa sau in alt loc? Dar chiar si asa, nu se vor ingramadi oare, riscand sa isi dea virusul unii altora?In context, consilierul general USR Ana Ciceala a apreciat pentruca, din punctul sau de vedere, ar trebui, intr-adevar, sa asiguram, pentru o perioada limitata, hrana tuturor persoanelor care au nevoie de asa, din cauza epidemiei. Dar ca planificarea modului in care vrem sa facem asta lasa de dorit, momentan."Singura problema (a proiectului de hotarare - n.red.) este ca e gandit gresit in situatia de acum fiindca oamenii nu trebuie sa vina in cantine pentru a beneficia de acea masa, ci sa le fie adusa acasa, tuturor.Fiindca a chema oamenii la cantina ii pune in primul rand pe drumuri si in al doilea rand ii aduce nu se stie in ce numar intr-un spatiu inchis, ceea ce este interzis", a precizat consilierul general USR Ana Ciceala pentruMai multe detalii despre cum vor primi bucurestenii vulerabili mancarea in zilele care urmeaza si cum ar putea fi ei alimentati cu o masa calda pe zi, chiar si in situatia anuntata deja a limitarii libertatii de miscare pe strada, a oferit pentru Ziare.com Cosmina Simean, directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala din cadrul PMB."Noi avem, de fapt, mai multe cantine sociale, in Bucuresti, nu doar cea de la Grivita. Mai exista inca 4. Si la aceste cantine noi gatim in mod curent. Si asiguram hrana pentru beneficiari. Iar unora le-o si ducem la domiciliu.De fapt, cantina trebuie sa deserveasca numarul TelVerde, unde omul suna si spune ce problema are. Iar daca problema este ca, din categorie vulnerabila fiind, a ramas fara mancare, i se poate asigura.Acum colaboram si cu ONG-uri care distribuie alimentele. Si avem doua echipe pe teren in fiecare noapte care, atunci cand gasesc oameni ai strazii dormind, le dau si caserola cu mancare.Rostul proiectului de hotarare despre care vorbiti este sa ne pregatim pentru o situatie mai grea de atat. Avem nevoie de un cadru pentru pregatire, pentru a suplimenta stocurile si personalul.Si am zis ca toata reteaua de cantine sa fie coordonata de cea de la Grivita, unde se gateste non-stop si unde primim si donatiile si avem cele mai mari stocuri", a explicat Cosmina Simean.Aceasta a explicat ca, intr-adevar, se poate vorbi si despre livrarea mesei calde la domiciliul fiecarui beneficiar in parte. Dar ca resursele limitate nu permit, momentan, asa ceva."Sigur ca noi putem vorbi despre livrat la domiciliu mancarea pentru toti beneficiarii. Dar capacitatea noastre logistica e limitata.Noi ne-am propus sa facem ca in Franta: primul venit, primul servit. La Grivita, vom marca locuri pe jos, ca la supermarket, in incercarea de a-i ajuta pe oameni sa nu se ingramadeasca.Lucram acum la un sistem prin intermediul caruia sa putem lucra si cu Politia Locala, dar si cu Sectoarele. (...) Dar situatia este una noua. E greu de spus acum cati oameni vor avea nevoie de sprijin.Dar daca va fi nevoie, solutii se vor gasi. Important este ca oamenii sa afla ca daca raman fara ceva de mancare, au unde apela. Pot acesa Tel Verdele. Si noi vom coordona, de la Grivita, ce trebuie facut pentru a-i ajuta. Va primi masa fie de la Grivita, fie de la o cantina care se afla mai aproape de domiciliul beneficiarului.Vom putea lucra cu o masina pe centru. Solutii se vor gasi gradual", a explicat pentruCosmina Simean.