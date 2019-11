Primaria Capitalei vrea sa repare un pod din Cismigiu cu 3,3 milioane de lei. In 2017, spunea ca poate cu jumatate din suma

Ziare.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le cere consilierilor generali sa adopte astazi un proiect de hotarare prin care sa gireze realizarea unor reparatii capitale la podul pe care bucurestenii pot traversa lacul din Parcul Cismigiu.Proiectul initiat de Firea prevede ca intocmirea documentatiei si realizarea lucrarilor ar urma sa coste nu mai putin de 3.328.047 de lei. Interesant este ca, daca va fi adoptat, acest proiect va insemna si abrogarea unei hotarari pe care Consiliul General a adoptat-o in 2017 si in care se prevedea ca reparatiile capitale la podul din Cismigiu urmau sa coste doar 1.663.000 de lei.Intrebarea este: ce a cauzat dublarea costurilor reparatiilor capitale la pod? Din textul proiectului de hotarare care ar urma sa intre la vot joi n-am reusit sa intelegem prea bine. Se vorbeste despre, dar si despre faptul ca. Si cu toate astea, tot nu intelegem de ce costul reparatiilor se dubleaza...a solicitat in scris informatii de la Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) cu privire la aceste aspecte si la motivele care au stat la baza intocmirii acestui nou proiect de hotarare. Daca institutia ne va raspunde, vom reveni cu amanunte.Intre timp, consilierul general USR Ana Ciceala a explicat pentruca pretul avansat de PMB pentru reabilitarea podului din Cismigiu este urias., a precizat Ana Ciceala pentruIntrebarea este: de ce nu s-a reabilitat podul in urma hotararii similare adoptate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), in 2017? Din cate am putut afla, nicaieri nu se mentioneaza ca, la acel moment, suma aprobata de consilierii generali n-ar fi fost suficienta., a mai transmis consilierul general consultat deIn context, ar mai fi ceva de lamurit. In luna august, CGMB a adoptat deja un proiect de reamenajare peisagistica a Parcului Cismigiu. A fost un proiect controversat - care crea premisele distrugerii unor spatii verzi - si care se baza pe documente intocmite de Compania Municipala de Dezvoltare Durabila.Administratia Firea a refuzat atunci sa faca publice acele documente si sa si le asume oficial. Cu toate acestea,Din intelegerea noastra, in cadrul acelui proiect - cu o valoare de peste 48 de milioane de lei - erau prevazute clar interventii la unul dintre poduri (cel numit si 'rustic' sau 'de nuc'). Nu era, oare, oportuna si reabilitarea Podului Mare in cadrul aceluiasi proiect? PMB chiar a anuntat ca organizeaza intalniri cu specialisti pentru a decide cum sa reamenajeze parcul fara sa distruga nimic.In aceste conditii, de ce propune acum PMB, din nou, realizarea separata de reparatii capitale la acest pod? Iar daca imparte reabilitarea parcului in bucati, cum ar putea urmari apoi ca lucrarile se realizeaza intr-o maniera unitara si coerenta?Ramane sa aflam ce parare are PMB, la momentul in care va raspunde solicitarii de informatii trimise dePotrivit Anei Ciceala, consilierii generali USR vor incerca, insa, sa afle aceste lucruri chiar in sedinta de joi.", a mai precizat Ana Ciceala.