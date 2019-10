Primaria Capitalei vrea sa stie cate animale au bucurestenii. In ce s-ar putea impiedica proiectul recensamantului necuvantatoarelor

Recensamantul ar trebui finantat incepand din 2020

In proiectul de hotarare privind recensamantul animalelor de companie - adoptat pe 24 octombrie cu unanimitate de voturi, in Consiliul General al Capitalei - se arata ca de numararea necuvantatoarelor detinute de bucuresteni se va ocupa Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA).Mai exact, ASPA (aflata in subordinea Primariei Bucuresti) ar urma sa infiinteze un registru "al animalelor cu detinator din Bucuresti", in care sa fie inscrise datele animalelor (specie, rasa, culoare, talie, sex, data nasterii, nume, alaturi de informatii privind sterilizarea si crotalierea) dar si informatii despre stapani (serie si numar de buletin sau, pentru persoane juridice, CUI si numar de Registrul Comertului).In mod normal, potrivit deciziei Consiliului General, fiecare bucurestean care are animale de companie ar trebui sa le declare la ASPA. Ulterior, in 15 zile de la momentul cumpararii sau vanzarii unui animal de companie, bucuresteanul trebuie, din nou, sa anunte acest lucru. In plus, daca unul dintre animalele sale fata sau moare, tot in 15 zile, bucuresteanul trebuie sa comunice la ASPA. Iar in cazul in care nu o face, omul risca amenzi cuprinse intre 400 si 1000 de lei.Mai multe puteti afla citind integral proiectul de hotarare care stabileste cadrul general in care se va desfasura recensamantul animalelor de companie:Nu e nimic gresit in faptul ca autoritatile vor sa stie cate animale de companie au bucurestenii. Intrebarea este: cum le vor numara si cum vor stabili cand un bucurestean cu 5 pisici minte, declarand doar una singura?Iar acestea sunt doar cateva dintre aspectele pe care textul proiectului nu le clarifica. Nu se intelege, din proiect, cati oameni ar urma sa lucreze la efectuarea recensamantului si nici cat ar urma sa costa toata actiunea, planificata sa dureze 2 ani.Ca sa intelegem mai multe, i-am cerut detalii consilierului general Tudor Ionescu (ALDE), care a initiat proiectul de hotarare pentru recensamantul animalelor. Iata ce ne-a spus acesta.Inainte de toate, l-am intrebat pe Tudor Ionescu despre modul in care ar urma sa fie numarate necuvantatoarele bucurestenilor. In proiect scrie ca "proprietarii/detinatorii legali de animale (...) au posibilitatea declararii acestora, personal sau digital, in vederea inregistrarii".Intrebarea este: va amenaja ASPA spatii in care bucurestenii sa vina si sa-si declare animalele? Sau vor veni chiar salariatii ASPA pe la usi, sa ceara informatii? In ambele situatii ar putea aparea probleme.Motivul: ASPA are circa 100 de posturi in organigrama. Dar multi dintre oamenii care lucreaza acolo sunt soferi sau muncitori si e posibil sa nu aiba calificarea necesara pentru a lucra la un recensamant.In plus, daca oamenii aceia vor umbla din usa in usa, cerand date, cine se va mai ocupa de treaba pe care ei o fac acum (anume gestionarea animalelor fara stapan)?Iata ce ne-a raspuns consilierul general ALDE:"ASPA este cea care va trebui sa isi defineasca procedurile de lucru. Probabil ca ar trebui sa se intalneasca cu specialistii Institutului National de Statistica (INS) pentru a prelua metodologia de recensamant folosita pentru oameni.Apoi, isi vor face dumnealor (ASPA - n.red) o redimensionare privind schema de personal. Spre exemplu, ar putea fi angajati oameni pentru o perioada de 2 ani sau pentru cat va dura efectiv culegerea datelor despre animale si proprietarii lor.Din punct de vedere financiar, redimensionarea bugetului s-ar putea face si acum. Procedural se poate. Dar chiar daca s-ar realiza o rectificare bugetara - de vreme ce suntem aproape in noiembrie - ASPA ar primi banii doar ca sa ii dea inapoi administratiei locale, la final de an. In consecinta, cred ca cel mai probabil redimensionarea de buget se va face pentru inceputul anului urmator", a precizat Tudor Ionescu pentruCu alte cuvinte, la acest moment nu stim nici cum se vor culege datele privind animalele de companie, nici de cati oameni va fi nevoie pentru asta si nici care vor fi costurile intregului proiect. Or, in mod normal abia dupa ce se vor cunoaste toate aceste date ar trebui administratia locala sa stabileasca daca merita sau nu sa organizeze recensamantul, in forma propusa.In proiectul de hotarare privind recensamantul animalelor e prevazut faptul ca ASPA va incheia protocoale de colaborare cu politiile locale din Capitala. Ulterior, cu ajutorul oamenilor legii, bucurestenii care nu declara corect datele propriilor animale de companie ar putea fi amendati cu pana la 1.000 de lei. Intrebarea este: cum vor proceda autoritatile pentru a stabili ca un bucurestean minte cu privire la animalele sale de companie?Sa presupunem ca un bucurestean tine in casa un caine si trei pisici. Iar cand i se cer informatiile despre animalele sale, declara ca detine o singura pisica. Cine si cum l-ar putea sanctiona pe om, intr-o astfel de situatie? E greu de spus, iar in textul proiectului nu se mentioneaza explicit asa ceva.Si la fel de neclar este ce-ar putea pati un bucurestean care nu declara ca i-a murit un perus sau ca a dat spre adoptie unul dintre puii fatati de propria pisica. In niciunul dintre cazuri, politistul local n-are voie sa dea buzna in casa omului, cautand sa verifice numarul si starea animalelor...Tudor Ionescu spune insa ca - desi proiectul recensamantului prevede sanctiuni in bani - ele nu au scopul de a-i forta mana bucuresteanului, ci de a-l covinge sa aiba ceva mai mult spirit civic."Sigur, situatiile la care va referiti sunt posibile. Dar permiteti-mi sa am inca incredere in buna-credinta a cetatenilor. Chiar daca unii au demonstrat deja ca nu au asa ceva, eu sper, totusi, ca vor fi in minoritate (sau macar mult mai putin de jumatate) cei care vor declara informatii eronate privind animalele pe care le detin. Vom avea o serie de informari care, sper eu, ii vor face sa se razgandeasca pe oamenii care - auzind despre recensamant - sunt hotarati sa ne induca in eroare.Stiu ca s-a spus ca am pregati aceste masuri pentru a le lua oamenilor taxe pe animalele de companie. Nici vorba nu poate fi despre asa ceva! Niciodata nu mi-a trecut prin gand asa ceva, cand am initiat proiectul recensamantului!", a precizat Tudor Ionescu.Consolierul general sustine ca, de fapt, un recensamant bine facut le-ar usura viata tuturor bucurestenilor."Noi intuim acum ca ar fi cam 400.000 - 500.000 de animale de companie, in Capitala. Din datele aproximative cu care lucram, cam o familie de patru ar avea animale de companie.Sigur, intuim ca oamenii au caini, pisici, hamsteri, perusi... Dar stim - fara numaratori precise - ca unii bucuresteni au (in conditii legale de detinere, dealtfel) reptile si paianjeni veninosi.Poate altii au cai, lame sau alpaca. Or, rolul nostru, in Consiliul General, este sa gandim politici publice care sa fie de folos comunitatii.Una este sa avem 5 bucuresteni care au serpi si alta e sa fie 5.000 de astfel de bucuresteni. Pregatirile pe care autoritatile trebuie sa le ia, pentru situatii neprevazute, ar trebui dimensionate corespunzator, in functie de numarul animalelor.Daca avem 4 cai, ca animale de companie, poate ASPA va gandi un acord cu un cabinet veterinar care, la nevoie, sa vina cu o remorca pentru transportul unui animal. Dar daca avem 30-40 de cai sau mai multi, poate ca s-ar justifica achizitia unei remorci cu care ASPA sa poata interveni. Ramane de vazut, in functie de datele care se vor aduna la recensamant.Apoi, trebuie sa ne pregatim pentru situatiile care pana acum au creat probleme. Va amintiti desigur ca, in urma cu o luna, s-a gasit pe strazile Capitalei o primata (maimuta - n.red.). Apoi s-au identificat inca doua primate si doua exemplare de quati. Si s-a pus problema: cum le capturezi si cum le transporti? In mod normal, avand un recensamant corect, putem sa ne pregatim din vreme pentru toate situatiile de acest gen", a mai spus Tudor Ionescu.Ramane sa vedem si ce resurse va cere acest recensamant si cum va proceda ASPA pentru a-i convinge pe bucuresteni sa isi declare corect animalele. Si abia apoi vom putea spune clar daca initiativa a fost bine gandita sau nu.