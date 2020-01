Primaria lui Firea da unda verde unei cladiri cu 5 etaje care va inghiti o casa de epoca de pe Calea Victoriei

In desenul din proiectul de PUZ se vede cum in spatele si chiar peste casa de la strada urmeaza sa se ridice o cladire monolitica. Foto: Google Earth Pro/Proiectul de Hotarare al CGMB.

Cum arata, din spatele Muzeului National George Enescu si in plan desenat, suprafata pe care se va construi cladirea - Foto: Google Earth si proiectul de hotarare al CGMB

Actionarii societatii care vrea sa construiasca pe Calea Victoriei nr. 200. Foto: ListaFirme (parte dintre informatiile de contact ale companiei au fost anonimizate de Ziare.com)

Gabriela Firea a pus pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de miercuri un proiect de modificare a planului urbanistic zonal (PUZ) al unei suprafete situate in Sectorul 1, pe Calea Victoriei nr. 200.Suprafata de la respectiva adresa face parte din zona protejata nr. 16 a Capitalei (potrivit proiectului initiat de Gabriela Firea). Si se afla in proximitatea Caii Victoria, considerata simbol al Bucurestiului.Aceste doua criterii ar trebui sa le fie suficiente autoritatilor pentru a nu permite ridicarea, pe terenul respectiv, a unor constructii care nu respecta specificul urbanistic al zonei.Proiectul de modificare de PUZ pe care Firea l-a pus pe ordinea de zi - si care a fost intocmit de Vego Engineering (aceeasi societate care a facut si proiectul de PUZ al Sectorului 1) - prevede, insa, ca vizavi de Muzeul National George Enescu (cladire de la inceputul secolului al XIX-lea) urmeaza sa se poata ridica un imobil cu 5 etaje, mai inalt decat permiteau pana pe 29 ianuarie 2020 normele urbanistice, si care ar ajunge la 25 de metri inaltime.Aceasta cladire inalta ar urma sa nu fie ridicata chiar la strada, ci in spatele unei case existente, al carei aspect pastreaza specificul zonei (cu rosu, in imaginile de mai sus - n.red.). Din plansele desenate reiese - din intelegerea noastra - ca si peste aceasta casa urmeaza sa se ridice un soi de etaj.Pentru mai multe detalii, puteti consulta integral proiectul de hotarare:De ce ar dori primarul general al Capitalei sa gireze ridicarea unei astfel de cladiri intr-o zona a orasului care este incarcata de istorie? Si de ce ar fi consilierii generali de acord cu una ca asta? E greu de spus.Cert este ca, la sedinta de miercuri, mai bine de jumatate dintre consilierii generali prezenti au votat pentru modificarea PUZ-ului. Asa ca acum - daca va mai primi si autorizatie de construire - beneficiarul cladirii, adica societatea italiana World Building Real Estate SRL, se va putea apuca de ridicat blocul pe care si-l doreste.Potrivit datelor furnizate de portalul listafirme.ro, actionarii acestei companii sunt: Carmela Esposito, Antonietta Bifaro si E.B. Ricambi SRL. Iar administrator - potrivit sursei citate - este Carmela Esposito.In context, consilierul general USR Ana Ciceala a explicat pentruca a votat pentru respingerea acestui PUZ, care nici macar n-ar fi trebuit sa ajunga pe ordinea de zi a sedintei de miercuri."In principiu, daca s-ar respecta legislatia, un astfel de proiect n-ar fi trebuit sa treaca de Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (CTUAT) si nici sa ajunga pe ordinea de zi.Daca in Comisie ar fi existat specialisti care sa militeze pentru pastrarea patrimoniului, proiectul n-ar fi trecut. Din cauza ca, daca aceasta cladire se va construi, va fi afectata nu numai o suprafata izolata de teren, ci intreaga zona.Si mai rau este ca - odata ce apare un astfel de accent "modern" intr-o zona protejata - vor aparea tot mai multi dezvoltatori imobiliari care vor cere sa construiasca si ei acolo. Daca acum i se permite unui dezvoltator sa construiasca un etaj in plus, in curand vor aparea altii care vor cere sa construiasca doua sau trei etaje in plus.Daca mai multi consilieri generali ar sti legislatie si s-ar interesa - cu bun simt, ca nu trebuie musai sa ai studii de specialistate ca sa identifici o astfel de problema - n-ar mai vota pentru adoptarea unor astfel de PUZ-uri.Pe noi (consilierii USR - n.red.) ne mira faptul ca astfel de PUZ-uri intra pe ordinea de zi de mai multe ori, in aceeasi forma, si sunt respinse. Pana intr-o zi in care - desi nu au fost modificate in niciun fel - sunt adoptate. Nu pot specula privind motivele, din cauza ca nu am dovezi. Dar poate ca un control la directia de urbanism ar fi binevenit.Consider si ca ar fi de folos o modificare legislativa prin care consilierii sa fie obligati sa justifice votul dat. Poate ca intr-o astfel de situatie ar vota cu mai multa responsabilitate", a precizat consilierul general Ana Ciceala.Ramane sa vedem daca PUZ-ul va ramane in vigoare sau daca asociatiile care lupta pentru salvarea patrimoniului Bucurestiului il vor ataca in instanta, in incercarea de a-l anula.