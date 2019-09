Primaria Ploiesti a ramas fara bani pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap

Ziare.

Directorul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) Ploiesti, Dan Dinu, a declarat ca plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap trebuia facuta vineri. Pentru ca Primaria Ploiesti nu are bani, acest lucru nu s-a intamplat."Primaria nu a avut lichiditati. Am vorbit si ne vor da toti banii ca pana la finele lunii sa fie drepturile achitate. Nu au primit indemnizatiile cei care primesc bani prin mandat postal. Aici procedura este mai greoaie. Asistentii persoanelor cu handicap si-au primit salariile", a precizat Dinu.Potrivit acestuia, 1.003 persoane cu handicap din Ploiesti asteapta acum plata indemnizatiilor, fiind vorba despre o suma totala de 1,3 milioane de lei.O persoana cu handicap are o idemnizatie de 1.263 de lei pe luna.La nivelul orasului, exista 1.800 de bolnavi si 480 de asistenti personali.