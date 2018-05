Dupa 9 ani de dispute in justitie, Primaria Sector 1 a preluat 4 cinematografe inchise. Ce planuri are cu ele

Ziare.

"Vom reabilita cinematografele pe care le-am preluat pentru a le reintroduce in circuitul cultural si pentru a le pune la dispozitia bucurestenilor. Vom crea astfel o infrastructura capabila sa sustina proiectia de film cinematografic, dar si orice forma de activitate culturala", a afirmat primarul Dan Tudorache.Pe 4 mai, conform unei hotarari a Consiliului Local,au fost preluate de administratia locala de la Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor "Romania Film" Bucuresti (RADEF).Totodata, bunurile mobile aflate in inventarul salilor si gradinilor de spectacol cinematografic au fost predate catre Consiliul Local Sector 1.Primaria reaminteste ca, in februarie 2016, administratia locala a trimis o scrisoare Ministerului Culturii prin care solicita preluarea de catre Consiliul Local Sector 1 a cinematografelor din aceasta zona administrativa pentru a fi consolidate, reabilitate si redate circuitului public.Cinematografele s-au aflat in administrarea RADEF, institutie aflata in subordinea Ministerului Culturii, unele dintre acestea aflandu-se intr-o "stare avansata de degradare", mentioneaza aceeasi sursa."Primaria Sectorului 1 a inceput, inca din anul 2009, demersurile pentru trecerea cinematografelor in administrarea Consiliului Local. In conformitate cu prevederile Legii nr. 303/2008, prin care s-a modificat Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, RADEF trebuia sa predea Consiliului Local Sector 1 toate cinematografele din aceasta zona administrativa pana la data de 3 iulie 2009", reiese din comunicat.In februarie 2009, Primaria Sectorului 1 a solicitat predarea salilor, iar RADEF a raspuns ca le va preda in luna iunie 2009. In 12 octombrie 2009 s-a revenit cu o solicitare, insa RADEF nu a mai raspuns. Prin urmare, in 2009 Consiliul Local Sector 1 a chemat in judecata RADEF.A castigat in prima instanta procesul, dar prin OUG 47/2011, Executivul a abrogat prevederile legale privind transferul cinematografelor catre consiliile locale. Ca urmare, recursul RADEF a fost admis si cererea Consiliului Local Sector 1 a fost respinsa de Inalta Curte de Casatie si Justitie.In anul 2013, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala ordonanta data de Guvern in 2011. In consecinta, Consiliul Local Sector 1 a chemat din nou in judecata RADEF, care a fost obligata de Curtea de Apel Bucuresti sa predea cele noua cinematografe si gradini cinematografice.RADEF a formulat recurs, insa Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis in anul 2016, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, trecerea cinematografelor din administrarea RADEF in cea a Consiliului Local Sector 1, arata sursa citata.