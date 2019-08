Primaria Sectorului 1 vrea sa faca un adapost pentru pisici

Ziare.

"In urma numeroaselor sesizari primite de la cetateni, dar si a verificarilor din teren efectuate de colegii de la Politia Animalelor, va anunt oficial astazi, cu ocazia Zilei Internationale a Pisicii, ca lucram la elaborarea unui proiect de hotarare de consiliu local prin care sa infiintam un adapost pentru pisici.Coroborat cu sterilizarea gratuita, acesta va stopa fenomenul de inmultire necontrolata a pisicilor fara stapan, care reprezinta o adevarata problema pentru multi dintre cetatenii sectorului", a aratat edilul intr-o postare pe Facebook.In fiecare an, pe data de 8 august este marcata Ziua internationala a pisicii, initiativa principala in acest sens apartinand Fondului International pentru Bunastarea Animalelor (International Fund for Animal Welfare - IFAW).Fondul International pentru Bunastarea Animalelor si alte grupuri care militeaza pentru drepturile animalelor au hotarat sa dedice o zi din an acestei feline, incepand din 2002, pentru a creste gradul de constientizare fata de nevoile pisicilor si fata de lupta impotriva neglijarii si abuzurilor comise asupra acestora.