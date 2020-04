Primaria Sectorului 3 a taiat degeaba un arbore sanatos, de peste 16 metri. Robert Negoita recunoaste ca se poate sa fi incalcat legea, dar nu ii pasa (Foto&Video)

La inceput, parea ca muncitorul de la primarie doar toaleteaza arborele. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Muncitorul a continuat sa taie copacul. Video: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Tot mai multe crengi verzi se adunau la poalele copacului. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Pe trotuar, alti muncitori hacuiesc crengile taiate pentru a le urca intr-o masina. Foto: Gabriel Kolbay

Soferul masinii care cara lemnul n-a vrut sa ne arate niciun act pentru transportul de lemn. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Politistii locali de la Sectorul 3 ajung la fata locului cu aceasta masina. Dar au refuzat sa se implice. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Pe masura ce timpul a trecut, muncitorul cu drujba a continuat sa taie arborele in bucati. Video: Gabriel Kolbay

In numai cateva ore, muncitorii au terminat de taiat copacul. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Ultimele urme ale copacului sunt carate de pe strada Armenis nr. 2. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Primarul Robert Negoita: Poate ca avizele n-au venit inca! Nu stau dupa ele, ca nu mai fac nimic!

Ziare.

com

In ciuda insistentelor, lucratorii au refuzat sa prezinte vreo autorizatie de defrisare si de transport a lemnului. Iar Politia Locala din Sectorul 3 nu a acceptat sa se implice, ba chiar a "avertizat" reporterul Ziare.com sa nu mai insiste pe acest subiect si sa nu inregistreze conversatia.In cele din urma, chiar primarul Robert Negoita a recunoscut ca e posibil ca arborele sa fi fost taiat fara aviz. Deci ilegal. Dar a spus ca isi asuma acest lucru pentru ca este de parere ca a procedat corect.Primaria Sectorului 3 a inceput inca de saptamana trecuta sa retraseze un trotuar de pe Strada Armenis, ca sa amenajeze acolo o parcare. Au aparut mai intai cativa muncitori. Apoi cativa paleti cu dale pietonale si borduri. In cele din urma, masinile mari si utilajele.Zi dupa zi, lucrul a continuat. S-a spart asfaltul. Apoi, a inceput montarea bordurilor si a dalelor. Nu s-a postat insa niciun panou de santier care sa le arate oamenilor cum ar urma sa se transforme zona. Asa ca cine a fost curios n-a avut alta solutie decat sa scoata capul pe fereastra, ca sa vada ce au mai facut muncitorii. Ce urmeaza sa se intampla peste o ora sau peste o zi nimeni n-ar putea spune.Asa se face ca, marti dimineata, cu putin dupa ora 8:00, pe santierul de pe strada Armenis, la numarul 2, a fost adusa si o macara cu nacela. In ea s-a urcat un om cu o drujba, care a inceput sa taie crengi dintr-un plop verde, inalt de mai bine de 16 metri.La inceput a luat doar crengile subtiri din exterior. In consecinta, ne-am gandit ca e o toaletare a arborelui care - dupa cum a explicat deja pe larg pentruconsilierul general USR Octavian Berceanu - poate insemna taierea a 25-30% din partile exterioare ale coroanei.Au trecut, insa, cateva zeci de minute, iar ciopartirea a continuat. Iar la poalele arborelui s-a asternut un covor verde de crengi sanatoase, taiate de pe trupul arborelui. Totusi, interventia inca parea o toaletare neinspirata.Inca vreo cateva minute, insa, si muncitorul a inceput sa taie crengile groase ale arborelui. N-a mai trecut mult pana cand plopului i s-au retezat vreo cativa metri din varf.Oricum - spune consilierul general Octavian Berceanu - o toaletare ar fi fost ilegala, in conditiile in care Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a transmis ca astfelde lucrari nu se mai pot efectua momentan , in Capitala. Dar oricum, aici, in mod clar, era vorba despre altceva.Am incercat sa vorbim cu muncitorii, pe care i-am intrebat de ce taie arborele. Intr-o pauza de ciopartit, cel care manuia drujba ne-a spus ca "E plop, dom'le! Reprezinta un pericol pentru oameni! Asa e cu plopii!".L-am intrebat cine a stabilit ca plopul e un pericol. Muncitorul n-a raspuns. Asa ca le-am cerut oamenilor sa ne arate avizul de defrisare, pe care, in mod normal, trebuie sa il elibereze Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), potrivit lui Octavian Berceanu.Oamenii au sustinut ca aceasta autorizatie ar exista, dar e la sefii de santier. Iar respectivii sefi - desi abia trecuse cu putin de ora 10:00 - nu se mai aflau pe santier. Am cerut sa vorbim cu dumnelaor, ca sa vedem avizul.Cu chiu cu vai, un muncitor a dat un telefon si ne-a spus ca documentele sunt "pe site-ul Primariei Sectorului 3". Sa fie oare asa de simplu?Cu ajutorul consilierului local de la Sectorul 3 Liviu Malureanu (USR) am verificat situatia avizelor, pe site-ul primariei de sector . Si am inceput sa verificam avizele pentru defrisare emise in 2019 si 2020 pentru Primaria Sectorului 3. Si n-am dat de niciunul care sa permita taierea plopului de peste 16 metri de pe strada Armenis. Daca documentul exista, noi n-am reusit sa-l gasim.L-am intrebat si pe soferul masinii care cara lemnul taiat - si care apartine tot Primariei Sectorului 3 - de ce se taie copacul si daca are autozitatie pentru transportul lemnului. Potrivit consilierului general Ocravian Berceanu, ar fi trebuit sa aiba un astfel de document emis de Garda Forestiera Bucuresti.Soferul masinii a fost deranjat de intrebarile noastre."Se taie pentru ca avem aviz pe el", ne-a spus omul, care a evitat sa se recomande. Dar nu ne poate arata avizul, in ciuda insistentelor noastre. De ce? "Pentru ca nu putem! Daca v-am spus: nu putem! E acolo politia, chemati politia", a continuat omul.Initial, soferul a spus ca nu are aviz de la Garda Forestiera pentru a transporta lemnul taiat. Ulterior, insa, a sustinut ca are acest aviz. Si ne-a recomandat sa pastram distanta (asta desi reporterula purtat masca pe durata intregii documentari, spre deosebire de muncitorii Primariei Sectorului 3 - n.red.).La fata locului se afla intr-adevar si un echipaj al Politiei Locale a Sectorului 3. Asa ca le-am cerut si politistilor locali ajutorul pentru identificarea documentelor fara de care arborele de 16 metri n-ar fi trebuit taiat.Unul dintre cei doi politisti locali prezenti ne-a spus initial ca a venit acolo cu alte treaba. Anume: trebuia sa rezolve mutarea unei masini abandonate. Am insistat sa ne ajute, totusi, si sa gasim documentele de defrisare a arborelui si de transport a lemnului. Asta, daca ele exista intr-adevar, asa cum spun muncitorii.Cand am fotografiat masina politiei locale, unul dintre oamenii legii a devenit brusc nervos."Te avertizez! Eu ti-am spus ca sa intelegi! Suntem aici cu alta treaba. De ce ai facut poza la masina? (...) De ce sa faci? E tendentios, asa...", a spus politistul local.In cele din urma, colegul sau de echipaj ne-a aratat ca, din punctul sau de vedere, putem vedea actele doar daca le cerem de la Primaria Sectorului 3, in scris. Dar ca e cam tarziu, din cauza ca arborele e deja pe jumatate taiat.Am mai intrebat si ce anume ar fi trebuit sa facem, ca sa nu fie tarziu? Sa intrebam cu o luna sau doua inainte la Primaria Sectorului 3 care dintre copaci urmeaza sa fie taiati ras? Nici politistii locali, nici muncitorii n-au stiut (si nici n-au vrut) sa ne raspunda.In orele care au urmat, muncitorul cu drujba a continuat sa taie in bucati copacul. Pe masura ce timpul a trecut, din corpul arborelui a ramas din ce in ce mai putin.Si, pana la urma, in jurul pranzului, din copacul falnic de pe strada Armenis n-a mai ramas decat o cioata. Care urmeaza sa fie smulsa si ea din pamant, in zilele care urmeaza.Apoi, oamenii au inceput sa bucateasca si mai mult segmentele de trunchi cazute pe asfalt. Si, in cele din urma, un utilaj urias si galagios a incarcat lemnele intr-o alta masina de transport, mult mai mare.Cu putin dupa ora 13:00, pe santierul de pe strada Armenis a sosit si primarul Sectorului 3, Robert Negoita.Asa ca l-am intrebat de ce s-a taiat arborele."Era batran. Asa e la plopi, dupa o varsta trebuie taiati pentru ca devin un pericol", a spus Robert Negoita.In continuare, pret de cateva secunde, primarul de sector a studiat cu atentie cioata ramasa pe strada Armenis, in incercarea de a gasi semne de boala ale arborelui. Si n-a gasit.L-am intrebat pe primar si daca exista aviz de defrisare pentru arbore si de transport pentru lemn. Si daca da, de ce muncitorii si sefii de echipa refuza sa le arate cetatenilor?Robert Negoita a zambit ingaduitor."Imaginati-va urmatorul lucru. Noi reorganizam aici totul. E posibil sa fi cerut autorizatia respectiva, iar ea nu vine. Ca Primaria Generala se misca foarte prost. E posibil ca acel aviz sa vina dupa ce am facut treaba", a precizat Robert Negoita pentruL-am intrebat pe edil si ce se intampla daca, totusi, PMB decide sa nu dea aviz de defrisare. Nu inseamna ca primaria de sector a incalcat legea, taind copacul?"Si daca nu vine, nu vine (avizul - n.red.).Da, dom'le, asa e (primaria de sector ar incalca legea -n.red.) Dar noi ne facem treaba! Stiti ce spune legea? Ca pentru un copac din ala trebuie sa plantam 5. Noi am plantat 7 doar aici. Dar am plantat in tot sectorul, doar in aceasta primavara, mii de copaci.Nu putem acum sa ne impiedicam in chestiuni formale si detalii. Per total, noi chiar incercam sa ne facem treaba.Ca altfel, daca stam in chichite de genul asta, nu mai facem nimic. Toata lumea ne baga bete in roate! Depindem de altii care nu isi fac treaba.Vreti sa va spun ceva: de cate ori vedem un copac din asta care sta sa cada (plopul taiat pe strada Armenis nu era in aceasta situatie - n.red.) si unde nu imi vine avizul, eu nu stau sa cada si sa imi omoare oamenii. Il dau jos.Si vine avizul daca vine. Daca nu, il dau jos. Si am riscat chiar sa platesc amenda. Pentru ca imi fac treaba. La fel cum a fost in IOR in ziua de Pasti. Chiar mi-am facut treaba pe bune. Dar platesc si amenda. N-o contest. O platesc (...)Mi-am asumat-o din prima secunda. Mai bine sa gresec facand decat nefacand.Dar sunt constient de faptul ca mai si gresim. Dar cand plec de aici, las ceva in urma mea. Or sa mai vina toti felul de carcotasi care sa spuna ca nu facem chestii perfecte. Nu stim sa facem chestii perfecte. Dar lasam ceva in urma.Aici spatiul asta e nedestelenit de 20 de ani. Il facem noi acum frumos in 2 saptamani. Cu sau fara aviz. Ca nu mai stau dupa toti ticalosii care isi primesc salarii mari si nu sunt in stare sa isi faca treaba!Puteti sa ne faceti un articol de presa sa ne desfiintati. E o chestie de constiinta: daca asa credeti, asa il faceti!", a mai spus Robert Negoita.Cu alte cuvinte, chiar primarul de sector recunoaste ca e posibil ca arborele perfect sanatos a fost taiat fara acte. Desi legea cerea ca actele sa existe.Ce s-ar intampla daca in Romania fiecare s-ar apuca sa ia decizii dupa cum crede de cuviinta, fara sa mai astepte avize si sa respecte legi, e greu de inteles.Deocamdata stim un singur lucru: un arbore verde si sanatos a fost taiat inutil, fara ca vreo autoritate sa intervina si fara ca cetateanul sa aiba un cuvant de spus.