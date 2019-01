Primaria Sectorului 4 anunta ca ii va ajuta pe proprietarii masinilor avariate din cauza ploii inghetate

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 4 transmis duminica, avand in vedere ca ploaia inghetata care s-a abatut asupra Capitalei le-a produs pagube multor proprietari de masini , autoritatea locala va veni in sprijinul acestora si ii va ajuta sa isi repare autovehiculele.Masura este destinata in special proprietarilor care, in lipsa unei asigurari de tip CASCO, nu au cum sa acopere costurile de reparatii ale vehiculelor avariate de arborii cazuti in urma fenomenelor meteorologice de zilele trecute, precizeaza sursa citata."Din pacate, ploaia inghetata a produs mai multe pagube materiale, iar din cauza copacilor cazuti, multe autoturisme au fost avariate. De aceea, am hotarat sa venim in sprijinul proprietarilor si sa ii ajutam sa isi repare masinile. Cei afectati trebuie sa vina la sediul primariei, cu nota de constatare intocmita la fata locului de colegii de la Politia Locala Sector 4, iar juristii nostri le vor oferi suportul necesar intocmirii dosarelor de despagubire, astfel incat cererile sa fie solutionate in regim de urgenta", a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, citat in comunicat.Primaria informeaza totodata ca duminica peste 150 de angajati ai autoritatii locale se afla in teren si lucreaza pentru a indeparta toti arborii care, sub greutatea ghetii, reprezinta un pericol pentru oameni si pentru bunurile aflate pe domeniul public.