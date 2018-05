Primaria Sectorului 4 va aloca locuri de parcare de resedinta doar printr-o platforma online

noua platforma fiind singura modalitate de a obtine un loc de parcare de resedinta

Primaria anunta ca "dezvolta o platforma online tip harta dinamica GIS (sistem informational geografic) prin care cetatenii vor putea sa vizualizeze in timp real locurile disponibile si sa solicite electronic, fara a se deplasa la sediul Directiei, incheierea unui contract de utilizare a respectivului loc liber".Astfel, reprezentantii primariei sustin intr-un comunicat remis joica locuitorii din sector nu mai trebuie sa "depuna online sau la Registratura Directiei Mobilitate Urbana solicitari privind acordarea dreptului de folosinta a unor locuri de parcare,, intr-un mod transparent, aplicatia oferind un plus de confort, eficacitate si performanta in rezolvarea chestiunii inchirierii locurilor de parcare tip resedinta".Plata taxei de parcare de resedinta se va putea efectua prin mai multe modalitati si in mai multe locatii.Inventarierea si marcarea/remarcarea locurilor de parcare de resedinta a inceput pe 2 aprilie si pana acum au fost marcate peste 11.000 locuri, dintre care aproximativ 1.000 sunt locuri de parcare nou create, iar circa 10.000 reprezinta locuri de parcare existente, remarcate."Estimam ca pana la sfarsitul procesului de remarcare se vor identifica si se vor crea circa 5.000 de noi locuri de parcare de resedinta, fara a lua in calcul proiectele similare ce urmeaza a fi realizate de Primaria Sector 4, prin Directia de Investitii si Achizitii Publice", se arata in comunicatul citat.A.G.