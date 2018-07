Primaria Sectorului 4 vrea sa ia Parcul Tineretului de la Firea

Ziare.

"In Sectorul 4 se desfasoara un amplu program de investitii si amenajari ale spatiilor verzi aflate la limita sa teritorial administrativa, cu scopul asigurarii unui mediu de viata sanatos pentru comunitate, pentru punerea in valoare a naturii si mediului inconjurator si crearea unui spatiu de recreere adecvat pentru cetatenii municipiului Bucuresti", se arata in expunerea de motive a primarului Sectorului 4, Daniel Baluta, conform unui comunicat de presa remis miercuriHotararea privind transmiterea catre CGMB a cererii de preluare a administrarii Parcului Tineretului va fi supusa, miercuri, aprobarii Consiliului Local al Sectorului 4. Conform acestuia, Baluta va fi imputernicit sa efectueze, prin aparatul sau de specialitate, toate operatiunile pentru demararea si derularea lucrarilor de amenajare a Parcului Tineretului."Parcul Tineretului se afla langa Parcurile Lumea Copiilor si Oraselul Copiilor aflate in administrarea Sectorului 4 si prin aceasta trecere in administrarea Primariei Sectorului 4 ar putea beneficia de o solutie unitara la nivelul programului de amenajari a spatiilor verzi ca si celelalte doua zone verzi invecinate", subliniaza primarul Daniel Baluta.Parcul are 83 de hectare.A.G.