Primaria Sectorului 6 distribuie gratuit gazon asociatiilor de proprietari

Astfel, ADPDU Sector 6 va furniza gratuit seminte de gazon asociatiilor de proprietari care le vor semana in gradinile din jurul blocurilor de locuinte."Aceasta este o sansa uriasa prin care Sectorul 6 creste verde. Suprafata spatiilor verzi se poate majora considerabil in perioada urmatoare prin demararea acestei campanii la care pot adera absolut toate asociatiile de proprietari din Sectorul 6. Asa cum am promis, fac tot ceea ce se poate pentru dezvoltarea suprafetelor verzi intrucat sustin crearea unui mediu cat mai sanatos, pentru familiile noastre", a declarat Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6.Conform comunicatul transmis de primarie , semintele de gazon sunt distribuite asociatiilor de proprietari din sector pe baza de proces verbal de predare-primire, impreuna cu instructiunile aferente pentru amenajare propice in gradina blocului de locuinte, dupa ce, in prealabil, terenul a fost salubrizat de lucratorii ADPDU."Aceasta este una dintre cele mai ample campanii de inverzire a Sectorului 6 prin care putem castiga suprafete generoase de spatii verzi de jur-imprejurul blocurilor de locuinte. Pe langa distribuirea gratuita a semnintelor de gazon, lucratorii ADPDU vor instrui presedintii si administratorii de bloc cum sa amenajeze si sa intretina gazonul pentru a obtine cele mai bune rezultate", a explicat Eduard Paul Simion, directorul general adjunct al ADPDU Sector 6.In Sectorul 6 sunt aproximativ 2.200 de asociatii de proprietari.A.G.