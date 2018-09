Primaria Timisoara a castigat un proiect european prin care vrea sa previna coruptia din institutie

Ziare.

Proiectul intitulat "Sprijinirea si aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara" a primit finantare europeana in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020.Potrivit reprezentantilor Primariei Timisoara, proiectul accesat cu scopul prevenirii coruptiei in cadrul institutiei se afla in faza de precontractare. Proiectul va fi implementat pe o perioada de un an, timp in care vor fi organizate mai multe seminarii de instruire pentru angajati si vor fi elaborate diverse materiale.Valoarea totala a proiectului este de 250.000 de lei, din care Primaria Timisoara contribuie cu 2% din suma, adica putin peste 5.000 de lei."Prin intermediul seminariilor organizate, a materialelor elaborate, dar si a propunerilor in ceea ce priveste codificarea si diseminarea principalelor aspecte ale acestor politici si strategii, angajatii Municipiului Timisoara vor cunoaste in detaliu atat consecintele pe termen imediat, mediu sau lung pe care deficientele constatate in ceea ce priveste aspectele de etica si integritate le pot avea asupra activitatii lor si asupra rezultatelor acesteia, dar si importanta prevenirii fenomenului de coruptie si a celor asociate.Drept urmare, odata cu cresterea nivelului de cunostinte si asumare a prevederilor in domeniu de catre angajatii administratiei publice locale, proiectul va contribui la o abordare unitara a normelor si mecanismelor de control, dar si la cresterea nivelului de implementare al masurilor cuprinse in principalele politici si strategii relevante", scrie intr-un proiect de hotarare pe care consilierii locali urmeaza sa il voteze in urmatoarea sedinta.