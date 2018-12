Primarii de municipii cer o intalnire de urgenta cu premierul Dancila

Ziare.

Conform unui comunicat transmis luni de AMR, intrevederea este solicitata de presedintele organizatiei, Robert Negoita - primarul Sectorului 3, si de presedintele executiv Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea.AMR reaminteste pozitia exprimata de structurile asociative in sedinta Comitetului Finantelor Publice Locale din data de 13 noiembrie 2018 privind nivelul cotelor din impozitul pe venit ce urmeaza a fi alocate unitatilor administrativ-teritoriale: "20% la bugetul local al judetului; 60% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea platitorii de impozit pe venit; 20% intr-un cont distinct, deschis pe seama directiei generale a finantelor publice judetene la trezoreria municipiului resedinta de judet, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor, precum si a bugetului local al judetului".Pe 16 noiembrie, Robert Negoita si Ilie Bolojan au atras atentia asupra intentiei Guvernului de a stabili ca o cota de doar 43% din impozitul pe venit sa se repartizeze direct catre bugetele locale, fara sa se mai aloce si sumele compensatorii care s-au acordat anul trecut."In acest an, municipiile au pierdut din cotele de IV (impozit pe venit) - cea mai importanta componenta a bugetului local - au pierdut aproximativ 26%. Este enorm de mult. Si asa primariile aveau mari probleme cu finantarea, si asa astazi noi avem probleme foarte grave. Cu aceasta subfinantare nu se face altceva decat sa se agraveze situatia primariilor in general si a municipiilor in mod special. In programul de guvernare scrie ca 100% din IV sa ramana la administratia locala, asa cum este normal de altfel. Trebuie neaparat sa se indrepte greseala, nedreptatea care s-a intamplat anul trecut si sa se refaca bugetele, prin cresterea cotei din IV", a declarat Robert Negoita.Ilie Bolojan a apreciat ca, daca intentia Guvernului va deveni realitate, acest lucru va reprezenta "un dezastru" pentru bugetele oraselor din Romania."Guvernele Romaniei, de toate culorile politice, pana anul trecut au mentinut o stabilitate in ceea ce priveste repartitia banilor pentru autoritatile locale. (...) Era un procent din aceasta categorie de 41,75%, care se repartiza direct, din banii colectati de pe teritoriul unei localitati, direct primariei. (...)Impozitul pe venitul global era la data respectiva una dintre cele mai importante surse de venit ale autoritatilor locale din Romania, bani din care realizam principalele investitii. Anul trecut s-a adoptat o masura care a avut efecte dezastruoase asupra bugetelor noastre: diminuarea acestui impozit de la 16% la 10%. (...)In aceasta situatie, acest venit a fost diminuat cu 40%, ceea ce a insemnat o diminuare cu 40% si a veniturilor noastre directe", a precizat primarul municipiului Oradea.