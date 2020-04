Primarii de sectoare, pregatiti sa cheltuiesca zeci de milioane pe telefoane si tablete pentru elevi. Cat de utile vor fi

Intr-un proiect intins pe mai multe pagini, prevederea cu alocarea a aproape 76 de milioane de lei pentru cumpararea de tablete pentru elevii din Sectorul 1

Ziare.

com

PNL Sector 1 anunta inca din primele zile ale lunii aprilie ca administratia primarului Daniel Tudorache se pregateste sa cheltuiasca sume uriase - de ordinul zecilor de milioane de lei - pe tablete pe care sa le imparta tuturor elevilor din sector, sub pretextul ca astfel ii va ajuta pe cei mici sa ia lectii de acasa, in timpul starii de urgenta.In primele momente, cu greu am inteles cum ar putea administratia Sectorului 1 sa faca asta. Pe de o parte, pentru o astfel de cheltuiala majora, administratia avea neaparat nevoie de girul Consiliului Local din sector. Or, pe ordinea de zi a sedintelor de consiliu din februarie, martie si aprilie, nu s-a aflat in niciun moment vreun proiect care sa prevada achizitia de tablete!Si atunci cum s-a procedat? Ei bine, achizitia de tablete pentru elevii scolilor din Sectorul 1 a fost introdusa - de pe o zi pe alta - ca prevedere intr-un proiect de rectificare bugetara. Iar respectivul proiect a fost adoptat.In acest mod, administratia lui Daniel Tudorache a fost imputernicita sa cumpere tablete pentru elevi in valoare de 75.900.000 de lei (aproape 16 milioane de euro).Presedintele PNL Sector 1, Stelian Burduja, spune ca achizitia n-are niciun sens."Nu s-a luat nicio decizie de a continua anul scolar online. Nimic nu justifica aceasta achizitie.In mod normal, ar trebui sa se propuna un proiect de Hotarare a Consiliului Local care sa includa toata fundamentarea, toate coordonatele, detaliile in baza carora se va organiza licitatia - inclusiv numarul de copii (care vor beneficia de tablete - n.red.).Nu am auzit nimic despre asa ceva.In proiectul de rectificare bugetara, la punctul cu tablete, in cele 4 paragrafe explicative se mentiona doar ca vor fi cumparate pentru toti copiii din sector, fiind bugetata suma de 76 milioane de lei", a precizat pentruSebastian Burduja.In aceste conditii, l-am intrebat si pe primarul Daniel Tudorache daca va merge mai departe cu acesta achizitie. Si daca da, de ce da atat de multi bani pe tablete."Va poate raspunde directorul de la Scoli (al Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Unitatilor Sanitare Publice - n.red.). Banuiesc ca se va da drumul la o licitatie care va dura, conform legii. Nu se ocupa Situatiile de Urgenta. E pe Directia de scoli.Va fi o licitatie, care se va desfasura conform legii. Si va tine mai mult decat tot ce e pe urgenta", a explicat Daniel Tudorache pentru Ziare.com.Cu alte cuvinte, din intelegerea noastra, daca situatia curenta de urgenta nu se prelungeste, elevii au toate sansele sa primeasca tabletele abia in timpul vacantei sau pentru anul scolar viitor.L-am intrebat pe primarul Sectorului 1 si daca s-a gandit sa ia aceste tablete de la un operator de telefonie, in conditiile in care unii dintre elevi s-ar putea sa nu aiba internet acasa."Va fi o licitatie si va castiga cea mai buna oferta. Dar da, dorim ca tableta sa contina si acea cartela, astfel incat sa poate fi contectata la internet fara ca parintele sau elevul sa plateasca ceva. Se va trece in caietul de sarcini.Va fi o alternativa la invatamantul la clasa. Acum am vazut ce inseamna sa stea copiii acasa. Nu stim ce va fi la toamna. Multa lume spune ca aceasta pandemie ar putea sa revina. Noi luam masuri de precautie. Pentru ca un copil nu poate sta mult acasa fara sa faca scoala", a mai spus Daniel Tudorache.Primarul Sectorului 1 spune ca a initiat acest proiect in urma discutiilor cu directorii scolilor din Sectorul 1, care vor sa tina lectii online si care au semnalat caaveau acces la o tableta sau la un calculator cu care sa poata participa.Pe de alta parte, Sectorul I este cunoscut ca fiind cel mai prosper sector al Capitalei si mai mult ca sigur, mare parte din familiile care locuiesc aici au deja cumparate laptopuri, tablete pentru copii. Si atunci, de ce aceasta risipa inutila, in conditiile in care sistemul sanitar, de exemplu, are nevoie ca de aer de dotari pentru trecerea cu bine a pandemiei?Si primarul Daniel Florea le cere miercuri, pe 15 aprilie, votul consilierul locali pentru a cumpara, cu suma de 12,75 de milioane de lei (peste 2,6 milioane de euro), cate un telefon mobil smart pentru fiecare dintre cei 27.500 de elevi din scolile Sectorului 5 . De asemenea, Florea vrea sa cumpere si cate o tableta pentru fiecare dintre cei 3.000 de profesori din sector, sustinand ca astfel incurajeaza invatamantul online, in timpul pandemiei.Primaria Sectorului 5 nu a comunicat prin ce fel de procedura ar urma sa cumpere telefoanele si tabetele si nici cand ar urma sa ajunga acestea la elevi si profesori.In ciuda faptului ca PNL si USR au anuntat ca nu vor sustine proiectul, primarul Daniel Florea are toate sansele sa il vada adoptat, in cazul in care consilierii PSD il gireaza.Ramane sa aflam si cineva va castiga contractele cu primariile care se grabesc sa le cumpere elevilor telefoane mobile si tablete cu zeci de milioane de lei, din bani publici.