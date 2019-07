Primarul din Ploiesti reclama la Politie inspectorii Consiliului Local: Orasul e sufocat de gunoaie si ei spun ca e curat

Ziare.

com

De mai multe saptamani, locuitorii din zonele de blocuri nu mai au unde sa depoziteze gunoiul din cauza deseurilor neridicate, iar cei de la case nu stiu cand vor trece masinile pentru a le ridica sacii cu resturi menajere.Edilul din Ploiesti a anuntat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a sesizat Politia cu privire la activitatea inspectorilor din cadrul RASP Ploiesti, institutie aflata in subordinea Consiliului Local Ploiesti, care sustin in documente oficiale ca firma Rosal, care are contract de salubrizare in municipiul Ploiesti, isi respecta termenii contractuali.Concret, primarul Adrian Dobre a aratat ca a descoperit documente semnate de angajatii regiei publice in care acestia confirma faptul ca in Ploiesti au fost maturate strazi care se aflau in reabilitare, sau care erau complet impracticabile din cauza ca pe ele se faceau sapaturi pentru reteaua de canalizare.De asemenea, potrivit primarului, inspectorii au raportat ca firma Rosal a ridicat gunoiul de pe domeniul public si ar trebui sa incaseze bani, in conditiile in care deseurile au fost depozitate de oameni in afara rampelor special amenajate deocarece acestea sunt pline."Noi ajungem sa platim de doua ori aceleasi deseuri pentru atunci cand operatorul economic vine sa ridice acele deseuri, el le include in acele deseuri abandonate care sunt incluse din nou la costuri, desi ele sunt platite de catre cetatenii care nu au unde sa de arunce", a spus edilul Adrian Dobre.Reprezentantii Politiei Prahova au confirmat pentru News.ro ca o sesizare cu privire la activitatea amgajatilor RASP a fost depusa in cursul zilei de joi."A fost depusa o sesizare ieri (joi - n.r.) in care reclama nereguli privind activitatea inspectorilor RASP. In urma verificarilor si rezultatelor, daca se va constata ca sunt indicii de natura penala sau ar putea face obiectul unei infractiuni se va intocmi dosar penal", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei judetene Prahova, Alina Persinaru.Pe langa sesizarea depusa la Politie, primarul municipiului Ploiesti a cerut si demisia conducerii RASP."Camera de Conturi a confirmat abateri cu privire la activitatea Rosalului si la modul in care RASP isi indeplineste activitatea de monitorizare. Tocmai de aceea, am solicitat demiterea directorului si a directorului tehnic al RASP pentru proasta gestionare a serviciilor publice, in special cele legate de salubritate", a mai afirmat Adrian Dobre.Directorul RASP, Raul Petrescu, nu a putut fi contactat pentru a exprima un punct de vedere cu privire la acuzatiile aduse de edil la adresa sa si a subalternilor sai.