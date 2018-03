Primarul din Ramnicu Valcea da vina pe UE ca nu avem infrastructura: Nu vor sa o dezvolte, ca sa fim cersetori!

Ziare.

Acesta ar fi si motivul pentru care Consiliul Local din Ramnicu Valcea a aprobat, joi, o hotarare prin care primaria va imprumuta 5 milioane de euro ca sa finanteze mai multe proiecte locale, scrie Adevarul Intrebat de ce nu face proiecte pentru a atrage fonduri europene, Mircia Gutau a sustinut ca "Nu exista axa pentru fonduri europene pe infrastructura"."Si asta vreau sa o spun transant, chiar daca o sa ma injure multi mai mari. Eu cred ca este o politica dusa de Uniunea Europeana ca infrastructura din Romania sa nu se dezvolte. Pentru ca nu este o boala numai pentru Valcea, este pentru toata Romania.Bani pentru infrastructura de la Uniunea Europeana nu a primit nimeni din Romania, decat asa, ici - colea, cate ceva.De aceea, nu exista axa si repet am fost la toti sfintii, si la Bucuresti si la ADR Craiova (Agentia de Dezvoltare Regionala - n.red.), la directorii de programe externe. Ca altfel, nici cei dinaintea mea, nici eu nu eram nebuni, sa nu luam bani de la Uniunea Europeana", a mai sustinut edilul.Banii au fost imprumutati de primaria orasului pe o perioada de 10 ani, pentru construirea de bretele de iesire la un pasaj subteran finalizat fara ele.Cand i s-a spus ca au existat totusi astfel de proiecte care s-au facut cu bani europeni, primarul Gutau a replicat: "In ultimii 2 ani, nu a existat nici o axa pentru infrastructura"."Ca sa va dau alt exemplu - drumul spre Vidra, unde s-a facut o statiune superba, este rupt, vraiste. Chiar or fi toti prosti din Romania? Tot ce s-a dat pana acum a fost cu atatea restrictii! Si ce autostrada puternica s-a facut? Sunt blocaje si la studiile de fezabilitate, de prefezabilitate... noi ne chinuim de 6 ani de zile sa facem autostrada Pitesti - Sibiu!Se pun piedici. Hai sa o luam prin absurd - e prost un presedinte de Consiliu Judetean dintr-un anumit judet, e prost al doilea, chiar toti sa fie dobitoci, de nu se face nimic? In Romania, de 28 de ani, nu se poate face o autostrada care sa traverseze de la nord la sud sau de la vest la est. Si ne uitam la vecini: in Ungaria sunt sute de kilometri de autostrada, in Austria e o nebunie, in Germania, chiar si in Croatia. Este ceva fantastic. N-or fi toti romanii dobitoci! Prosti PDL-istii, prost PRM-istii, prosti PSD-istii? Nu, e ceva putred! (...), caci altfel, daca s-ar da fonduri, sunt convins ca in cativa ani am avea una din cele mai frumoase tari din Europa", a mai sustinut edilul.