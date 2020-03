Primarul din Suceava reactioneaza dupa ce s-a aflat ca a cumparat beculete de Paste in plina pandemie. Deputat USR: Iata dovada ca minte!

"Primarul din Suceava ar trebui sa isi ia adio de la aceasta functie"

Ziare.

com

Lungu sustine, insa, ca achizitia a fost aprobata inainte de izbucnirea epidemiei.Mai mult, Ion Lungu dezvaluie ca intre timp contractul a fost anulat si acuza USR ca "doreste sa castige puncte electorale in momente de cumpana".Totodata, edilul anunta ca a alocat Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" aproximativ 1 milion de euro.Iata reactia lui Ion Lungu, potrivit Monitorul de Suceava "Ca urmare a articolelor aparute astazi in presa locala si nationala, prin care USR-ul, in aceste momente de cumpana, din pacate doreste sa castige puncte electorale si acuza Primaria Suceava ca a achizitionat sistem de iluminat pentru Sarbatorile Pascale in vreme de pandemie, fara a oferi informatii complete, vin cu urmatoarele precizari:* Aceasta achizitie a fost aprobata pe data de 30 ianuarie 2020 in sedinta de Consiliu Local si a fost executata conform planului de achizitie anual.Deoarece a intervenit aceasta situatie de FORTA MAJORA, CONTRACTUL A FOST ANULAT si BANII din bugetul local nu au mai fost cheltuiti!* De asemenea, mentionez ca in sedinta extraordinara de pe data de 23 martie 2020, am alocat Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, suma de 5.000.000 lei (aproximativ 1 MILION EURO).Din pacate, nici in aceste momente dificile pentru comunitatea noastra, cand ar trebui sa fim UNITI contra unui inamic comun, Covid19, unii sunt mai preocupati de dezinformari, campanii electorale mascate si invrajbirea comunitatii!Ma rog in fiecare zi la bunul Dumnezeu, sa trecem cu bine peste aceasta grea incercare"Iulian Bulai sustine, insa, ca edilul minte si ca Primaria Suceava a cumparat "lumanari uriase" la doua zile de la declasarea starii de urgenta.Deputatul USR prezinta pe Facebook dovada si solicita inchiderea judetului!"Primarul din Suceava ar trebui sa isi ia adio de la aceasta functie. Pe langa faptul ca este incompetent, mai si minte in plina stare de urgenta.El afirma acum o ora ca decizia de a achizitiona ornamente de Paste a fost luata pe 30.01.2020. Adica imediat dupa ce s-au dat jos ornamentele de Craciun.Ce nu spune primarul Lungu este ca, in plina stare de urgenta (adoptata joi 16.03), in ziua de sambata (18.03) dupa amiaza, Primaria Suceava achizitiona lumanari uriase - decoratiuni de Paste. Simboluri achizitiona, nu aparate de ventilare mecanica.Iata dovada aici: http://e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/105838252 Topaiala cu COVID-19 la Spitalul Judetean Suceva era deja in toi. Sambata 18.03 erau deja sute de suceveni intorsi acasa din zonele rosii, spitalul era total nepregatit, personalul medical nu era informat cu privire la riscurile acestui virus, spitalul nu avea dotarile necesare.Nu sunteti capabil sa gestionati aceasta criza, domnule primar! Solicitati cat mai urgent ajutor de la Guvern, solicitati inchiderea judetului si alocarea de resurese medicale la Spitalul Judetean Suceava!Sunteti depasit, iar vietile bucovinenilor nu ar trebui sa atarne de incompetenta dumneavoastra!"Ion Lungu este primar la Suceava inca din anul 2004. El a fost ales initial din partea PNL, fiind reales in 2008 si apoi in 2012 din partea PDL. In 2016 a fost reales din partea PNL.