Primarul Scripacru a facut conferinta pe acoperisul teatrului, pentru a anunta ca nu-l deranjeaza glumele pe seama sa

Ziare.

com

"Am venit sa demontez o abordare total eronata (...) Noi, fiecare, avem un nume in viata de zi cu si nu suntem vinovati ca ne numim intr-un fel sau altul, iar scriitori, artisti, oameni de cultura au initiat sau au facut o piesa de teatru care sa aiba legatura cu un nume. Eu ma numesc Scripcaru, piesa se numeste 'Scripcarul pe acoperis'", a afirmat edilul.El a adaugat ca nu va lipsi de la reprezentatia piesei respective."Sincer, la inceput, am avut asa... Dar acum ma bucur ca am facut-o si, daca as lua-o de la capat, as face-o mai mare si cu mai mare impact", a marturisit directorul Teatrului Sica Alexandrescu, Viorica Geanta Chelbea.Piesa de teatru "Scripcarul pe acoperis" de Joseph Stein, o reprezentatie a Teatrului Evreiesc de Stat din Bucuresti , va inchide, in seara zilei de 23 noiembrie, editia a 30-a a Festivalului International de Dramaturgie Contemporana ce se va desfasura la Brasov, incepand din 17 noiembrie.Programul evenimentului cuprinde spectacole ale unor teatre din tara si din Republica Moldova - Teatrul "Sica Alexandrescu" Brasov, Teatrul "Bulandra", Teatrul National "I. L. Caragiale", Teatrul "Metropolis" si Teatrul Evreiesc de Stat, din Bucuresti, Teatrul National "Mihai Eminescu" din Chisinau si Teatrul Szigligeti si Oradea.Initial, organizatorii au prezentat in program piesa cu numele "Violonistul pe acoperis", in timp ce, in traducerea in engleza a fost folosit termenul originar, de "fiddler", ceea ce starnit comentarii si chiar glume in mediul virtual.Bugetul de anul acesta al Festivalului, asigurat de municipalitate, se ridica la 400.000 de lei. Biletele pentru cele sapte spectacole vor fi puse in vanzare incepand de vineri.