Primarul Sectorului 5 ataca noul RADET, infiintat de Firea: Isi bate joc de cetateni! Avaria e in curte la Cotroceni

Daniel Florea si-a exprimat nemultumirile intr-un mesaj postat pe Facebook."Deja e prea mult!Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (ex RADET) isi bate joc de cetatenii Sectorului 5, neraspunzand nici solicitarilor acestora si nici insistentelor repetate ale Primariei Sectorului 5, de a comunica termenul in care va fi solutionata avaria care lasa, de cateva zile, mii de cetateni din Sectorul 5 fara caldura si fara apa calda.Si aceasta in contextul in care suntem in pericol ca, de luni, sa fie intrerupte cursurile in 3 unitati de invatamant (Liceul Teoretic "Stefan Odobleja", Scoala Gimnaziala "Mircea Santimbreanu" si Gradinita nr.185), din cauza lipsei caldurii.Sunt mii de sesizari de la cetatenii nemultumiti, adresate de acestia direct Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti, cat si, spre informare si ajutor, Primariei Sectorului 5.Toate au ramas fara raspuns", a scris edilul de sector.Florea a postat si o fotografie cu mai multe solicitari care ar fi fost trimise de asociatii de proprietari catre Termoenergetica si care ar fi ramas fara raspuns.Prin acelasi mesaj, primarul le cere cetatenilor sa-i comunice problemele pe care le au cu incalzirea si apa calda, ca sa poata insista institutional pentru rezolvarea lor.Pe site-ul CM Termoenergetica SA figureaza, intr-adevar, circa 338 de cladiri fara apa calda si/sau incalzire, din zona de sud-vest a Capitalei. Or, asta inseamna ca vreo cateva mii de oameni nu au, in zona, apa calda si/sau caldura.Cu toate acestea, pe site-ul Termoenergetica se mentioneaza nu ca respectivilor bucuresteni li s-au sistat apa calda si caldura din cauza unei avarii, ci ca ei primesc aceste servicii, dar... "sub parametri".De ce stau lucrurile asa si cand urmeaza sa se rezolve problemele? Iata ce spune directorul CM Termoenergetica SA, Alexandru Burghiu."Exista, intr-adevar, o avarie pe magistrala Rahova. Problema este ca spartura s-a produs in zona curtii Palatului Cotroceni (resedinta presedintelui Klaus Iohannis - n.red.). Asa ca a fost nevoie de parcurgerea unor etape care tin de procedura si securitate pana sa putem interveni.Dar aceste etape au fost deja parcurse. S-a intervenit la avarie si s-a golit galeria de apa. Din informatiile pe care le am, remedierea ar urma sa dureze circa 24 de ore.Ceea ce trebuie sa mentionam, insa, este ca nu vor trece 24 de ore in care oamenii din zona sa nu aiba caldura si apa calda. Asta, pentru ca, dupa ce am oprit alimentarea pe un traseu - pentru a remedia avaria - am deschis alimentarea pe un circuit alternativ (sistemul de conducte al Termoenergetica este circular, in sensul ca apa poate fi directionata prin tevi prin inchiderea sau deschiderea unor vane - n.red.).Asta inseamna ca in cateva ore, pentru oameni, situatia va reveni la normal. Sigur ca pana cand acest circuit alternativ va produce rezultatele asteptate dureaza putin.Tocmai de aceea, imobilele din respectiva zona sunt mentionate pe site-ul Termoenergetica la capitolul 'Functionare sub parametri'. Serviciul se presteaza, dar nu la parametri optimi inca.In paralel cu reluarea serviciului pe circuitul alternativ, reparam teava. Nici vorba nu poate fi de afectare in cursul zilei de luni.Primaria de sector a facut intr-adevar doua solicitari la Termoenergetica. Una a venit aseara (in seara zilei de 16.01.2019 - n.red.) si alta, astazi dimineata. Vom raspunde in termenul cel mai scurt. N-am avut timp sa raspundem pentru ca acum ne concentram pe rezolvarea problemei", a explicat pentrudirectorul CM Termoenergetica SA.Ramane sa vedem cum si in cat timp se va solutiona situatia.