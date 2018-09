Primarul Sectorului 5 face controale la toate blocurile noi, dupa ce unul a ars in weekend

Locatarii blocului ars vor primi 3.000 de lei

"Am demarat un amplu proces de control la toate blocurile acestea facute in sector in ultima perioada (...) . Politia Locala are autoritate sa controleze. Daca e constructia mai veche de trei ani, nu mai putem sa facem mare lucru si intervin alte autoritati ale statului", a declarat Florea, care a participat la inceperea lucrarilor de reconstructie a Scolii nr. 141, unde un tavan s-a prabusit anul trecut.El a precizat ca blocul distrus de incendiu, aflat pe strada Iordache Nastase nr. 14, nu are autorizatie si nici nu ar fi putut sa obtina. "Cei de la ISC nici macar nu discutasera despre punerea in legalitate (...) Primaria nu avea posibilitatea sa dea autorizatie unui bloc care era construit fara niciun fel de hartii.Acesta este motivul pentru care si actiunea in instanta pe care a facut-o proprietarul impotriva Primariei s-a respins. Nu putea Primaria sa autorizeze ceva la care nu a fost consultata cand s-a facut. A existat un dosar penal, stiu ca e pe rol, vom vedea, am identificat cinci imobile ale acestui dezvoltator, doua dintre ele au autorizatie, doua trebuie sa obtina autorizatia pana in octombrie, au fost deja amendati, si acest bloc", a afirmat primarul Sectorului 5.Persoanele care locuiau in blocul distrus de incendiu vor primi cate 3.000 de lei, a adaugat Florea."Vor primi exact asa cum le-am spus: 3.000 de lei de persoana, persoane care efectiv locuiau acolo si care merita sa primeasca, nu as vrea sa apara intre timp persoane care nu au fost acolo, care nu au locuit sau care sunt cunostinte ale celor care locuiesc acolo si care sa pretinda ajutor (...) Le-am dat rechizite copiilor, le-am dat de prima necesitate prosop, periuta de dinti, pasta, sapun, pijama, treninguri, adidasi, blugi ca sa poata sa se imbrace si vor primi 3.000 de lei de membru de familie cei care locuiau efectiv acolo", a mai precizat edilul.Ajutoare pentru plata chiriei vor fi acordate numai celor care nu au alta locuinta in Capitala."Daca sunt persoane care au alta locuinta in Bucuresti, ele nu vor primi ajutor de plata a chiriei, pentru ca au unde sa stea (...) Eu nu pot sa dau bani de la Consiliul Local al Sectorului 5 (...) pentru un moft sau pentru oameni care incearca sa obtina niste venituri, desi au posibilitatea sa-si reia viata in conditii bune.Asta e motivul pentru care se fac in acest moment toate documentele necesare si vor primi exact asa cum le-am spus, nu trebuie sa transformam asta intr-o modalitate pentru unii de a castiga bani nemeritati", a subliniat edilul Sectorului 5.Daniel Florea a mai spus ca in caminele in care sunt cazati locuitori ai blocului distrus de incendiu este suficient spatiu sa fie gazduiti si studentii de la Academia Militara, si elevii de la Liceul "Dumitru Motoc".