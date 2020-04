Primarul Sectorului 5 vrea sa dea 12,7 milioane de lei pe telefoane mobile si tablete pentru elevi si profesori. Ce probleme ar aparea

Ziare.

Pe ordinea de zi a sedintei de consiliu local a Sectorului 5 de miercuri, 15 aprilie, se afla un proiect de hotarare initiat de Daniel Florea si numit "Start spre o educatie digitala".Despre ce e vorba? Primaria de sector transmite ca - in conditiile in care e stare de urgenta, iar elevii nu merg la scoala - si-a propus "sa contribuie la crearea si asigurarea unui climat educational favorabil desfasurarii procesului instructiv-educativ in mediul online" si asigurarii resurselor necesare.Administratia locala sustine ca a si facut un prim pas in acest sens. Astfel, in textul proiectului se mentioneaza ca "in data de 6.04.2020, Primaria sectorului 5 a incheiat un contract al carui obiect consta in furnizarea gratuita a pachetului Aplicatie de Management Scolar - Catalog electronic.Pachetul ofera acces la o aplicatie software, situata in cloud, care functioneaza pe principiul 'software as a service'", ce permite utilizatorilor sa acceseze in sistem cloud computing conturile personale din aplicatia mentionata anterior.Primaria condusa de Daniel Florea transmite ca vrea, insa, sa faca mai multe. Adica sa cumpere cate un telefon mobil pentru fiecare elev si cate o tableta pentru fiecare profesor, astfel incat cu totii sa aiba acces la acesta platforma online.Pentru mai multe detalii, puteti citi integral textul proiectului de hotarare:Potrivit calculelor Primariei Sectorului 5, ar fi de cumparat 27.500 de telefoane mobile (pentru ca atatia elevi invata la scolile din cartier) si circa 3.000 de tablete (cate una pentru fiecare profesor). Fiecare telefon ar urma sa coste maximum 300 de lei, iar fiecare tableta, maximum 1.500 lei.Or, asta inseamna ca intreaga cheltuiala se ridica la peste 12,7 milioane de lei, care ar urma sa fie dati de la bugetul local al sectorului.Dar nu doar proportia cheltuielilor reprezinta o problema aici, sustin parte dintre consilierii locali ai sectorului.Spre exemplu, consilierul PNL Paul Cursaru spune ca nu intelege nici cadrul in care s-ar face aceste achizitii si nici modul in care vor fi dispozitivele distribuite si folosite."In primul rand, nu stiu sa se fi decis pana la acest moment, la nivel de guvern, ca anul scolar sa continue in mediul online.Nu am auzit sa existe o programa pentru ore in online. Si atunci, de ce cumparam 3.000 de tablete pentru profesori? Ii poate obliga cineva sa tina acele ore online, de acum incolo? Eu nu cred.In plus, inteleg ca se doreste cumpararea de telefoane pentru elevi. Cum si cui vor fi ele distribuite? Copiilor? Parintilor pe baza de procese verbale? Ca sa nu mai spunem ca exista un numar semnificativ de elevi care invata la scolile din sector, dar nu locuiesc in sector. In cazul acestora, ce facem?Iar pentru elevii de clasa 0, chiar nu vad utilitatea", a declarat Paul Cursaru pentruN-am inteles nici ce masuri ar lua primaria de sector daca un elev sau un parinte pierde sau vinde telefonul cumparat din bani publici, imediat ce l-a primit."Si mai e o problema aici. De ce sa cumparam pentru toti elevii? Unii au deja telefoane foarte performante. Iar la 300 de lei per telefon... Ne putem gandi la negocierea unui pret foarte bun per bucata, data fiind cantitatea mare de cumparat. Altfel, nu vad la ce ar folosi un telefon cu performantele unuia care se vinde acum pe piata, la 300 de lei", a mai spus Paul Cursaru.In consecinta, consilierul PNL e hotarat sa astepte ca Daniel Florea sa retraga de pe ordinea de zi acest proiect. Iar daca n-o va face, Paul Cursaru spune ca va vota impotriva.Nici consilierilor USR nu le surade ideea ca Primaria se cumpere, la gramada, telefoane si tablete din bani publici, fara sa aiba un plan bine pus la punct pentru a aduce plus valoare in comunitate, cu ajutorul dispozitivelor."Consider ca si acest proiect - ca multe altele ale primariei - este insuficient gandit.Nu am cunostinta despre existenta unei evaluari cu privire la situatia de dinainte de redactarea proiectului: ce resurse folosesc deja copiii si profesorii, care sunt variantele de platforme care pot fi folosite etc.In aceste conditii, consider ca desi necesitatea de a asigura desfasurarea cursurilor online este cat se poate de reala, modalitatea aleasa de implementare lasa de dorit intrucat presupune alocarea de resurse fara sa tina cont de necesitatile reale.Cel mai probabil, la acest punct ma voi abtine intrucat sunt de acord cu necesitatea desfasurarii cursurilor scolare online, dar nu pot cautiona modalitatea de implementare aleasa de Primarie. (...)Potrivit legii abtinerea este contorizata la voturile impotriva", a precizat pentruconsilierul local USR Dragos Geamana.Dar chiar daca toti consilierii USR si PNL ar vota impotriva adoptarii proiectului, acesta tot ar putea fi adoptat, cu voturile celor 12 consilieri PSD, al celor 3 ai PDS (Partidul Dreapta Sociala din care face parte Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului) si al unui consilier independent.Ramane sa vedem cum vor vota consilierii la sedinta de miercuri, 15 aprilie, care se va desfasura online.