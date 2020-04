Primar din Bucuresti: Nu se gasesc dispensere cu dezinfectant pentru scarile de bloc, iar preturile au explodat. E o nebunie!

LIVE

Edilul a precizat ca nu a existat o consultare reala cu primarii."Legat de montarea acelor dispensere pentru solutie dezinfectanta, este adevarat, este o masura care teoretic ar trebui sa ajute sau ar putea sa ajute. Din pacate, o sa ne lovim de o sumedenie de probleme, care vor aparea. Va dau cateva exemple. Recipientul sau dispenserul care va fi montat dupa parerea mea, pentru ca in ordonanta si in articol nu spune unde anume se monteaza, spune ca se monteaza la blocurile de locuinte, dar nu spune unde, in afara blocului, in scara blocului.Dupa parerea mea, acest dispenser de solutie dezinfectanta trebuie sa fie in scara blocului, acolo unde practic omul intra si s-a dezinfectat, inainte sa atinga, eu stiu, butonul de la lift si asa mai departe. Daca-l punem in exteriorul blocului, cu siguranta va fi vandalizat. Bun, acelasi lucru se poate intampla si in interiorul scarii de bloc, dar probabilitatea este mai mica", a declarat Gabriel Mutu, la RFI Romania Primarul Sectorului 6 s-a plans si ca preturile dispenserelor au explodat."Am inceput sa montam si aceste dispensere. Ne-am lovit de o problema clara, ca nu le gasesti, piata este absolut neputincioasa in astfel de situatii, preturile la ele au explodat, in momentul in care s-a dat aceasta ordonanta, toate companiile care mai aveau pe stoc 100, 200, 300 de bucati au crescut preturile la ele.Noi in Sectorul 6 avem de montat aproximativ 8.000 de bucati, pentru ca avem 8.000 de scari de bloc. Este enorm. In Bucuresti mai sunt alte cinci sectoare. In total, sunt in jur de 45.000-50.000 de scari de bloc.Imaginati-va ce capacitate de import ar trebui sa aiba o companie sau companiile care vand aceste produse. Plus ca nu le gasesti la producator. Noi am reusit, sa vedem, avem promisiuni ca intr-o saptamana si jumatate le vom avea pe toate. Am inceput sa montam, la nivel de 1.000 si ceva de dispensere vor fi montate in aceasta saptamana, insa este foarte dificil inclusiv cu montatul. Ganditi-va ce armata de oameni trebuie sa ai in spate, sa monteze aceste dispensere", a punctat Mutu.