Primarul Timisoarei a scos in strada detinutii si toti cei 250 de angajati din subordine pentru a face curatenie in oras

"Am declansat prima etapa a campaniei 'Timisoara curata', de la ora 8:00, cand au fost trimisi pe strazi peste 250 de lucratori de la toate societatile municipalitatii si o parte de la penitenciar, cu misiunea de a face curat pe principalele artere, pe carosabile si pe trotuare, din centru spre periferie", a afirmat Nicolae Robu, intr-o conferinta de presa.Potrivit edilului, se va "rade" stratul de praf si pamant de langa borduri, care se va aduna in saci, care vor fi colectati in masini, iar societatea Aquatim va spala ulterior carosabilul si trotuarele cu apa sub presiune, inclusiv pe strazile din cartiere.Nicolae Robu a explicat ca, desi a fost recent contractat, prin licitatie, un operator de salubritate, nu poate intra pe teren decat in luna aprilie, intrucat are termen 90 de zile pentru a se organiza si a-si aduce in Timisoara utilajele necesare, pe care acum le cumpara."Am considerat ca nu putem lasa orasul in starea de insalubritate in care a ajuns si (...) fiecare societate a primariei a primit o zona de care se va ocupa in cadrul acestei campanii. Sigur, ma astept si la critici, dar nu puteam lasa orasul in insalubritate. Consider ca este o situatie de forta majora si trebuie sa facem cu totii ceea ce este necesar pentru binele public", a detaliat Nicolae Robu.El a promis ca, in scurt timp, Timisoara va deveni un exemplu de curatenie.Problemele au aparut dupa data de 1 noiembrie 2018, cand serviciile de salubrizare ale orasului s-au impartit intre primarie si asociatia ADID, aflata in jurisdictia Consiliului Judetean Timis, care are contract cu Retim.Intrucat la prima licitatie lansata de primarie nu s-a prezentat nimeni, curatenia de subzistenta care revenea municipalitatii a fost asigurata, in limita posibilitatilor, de firma care administreaza spatiile verzi, din subordine."A fost o perioada in care s-au acumulat mizerii, iar ADID a tacut pentru ca i-a convenit situatia in care cu pietre se arunca in primarie si pentru ceea ce era treaba ADID. Nu ne-a acuzat niciodata, dar nici nu a recunoscut ca aceasta era problema lor. Eu accept cand primaria trebuie criticata, cand este de vina. Trebuie sa continuam sa colaboram, primaria si ADID", explica Nicolae Robu, la inceputul anului.