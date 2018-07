Primarul unei comune din Dambovita si-a acordat titlul de cetatean de onoare: Am varsat cateva lacrimi, am avut emotii

Ziare.

Edilul spune ca titlul este onorific, a fost primit de la viceprimar si a precizat ca toti consilierii locali au decis ca merita distinctia pentru tot ceea ce a realizat in comuna in ultimii 15 ani.Primarul Ion Dicu a declarat luni, pentru News.ro, ca decizia de a primi titlul de Cetatean de onoare a fost luata de Consiliul Local in luna aprilie a acestui an."In sedinta Consiliului Local din aprilie acest an s-a aprobat diploma de cetatean de onoare pentru trei persoane intre care si eu. Este vorba de senatorul Adrian Tutuianu si de tenorul Florin Georgescu, fiu al comunei.Hotararea a fost aprobata in unaniminate, iar Consiliul Local este format din consilieri PSD si PNL. A fost hotarare de Consiliu, a fost la Prefectura si totul s-a desfasurat conform legii. Nu se poate ca o diploma de cetatean de onoare sa ti-o dai singur, nu exista asa ceva.Noi am organizat ziua comunei Pietrosita in acest an Centenar, nu o mai organizasem de cinci ani. Consiliul Local a aprobat bugetul si a fost o sedinta festiva de deschidere a zilei comunei si s-au inmanat aceste diplome, trei machete si trei trofee onorifice, fara niciun fel de foloase materiale, banesti sau terenuri de casa", a afirmat primarul Ion Dicu.Edilul spune ca a inmanat titlul de cetatean de onoare pentru Adrian Tutuianu si pentru Florin Georgescu, iar el l-a primit de la viceprimar."Eu le-am inmanat celorlalte doua persoane, conform legii, iar mie mi-a fost inmanat de domnul viceprimar. In regulament scrie ca viceprimarul sau orice consilier local din cadrul Primariei putea sa inmaneze primarului. Cum sa imi dau eu singur asa ceva?", a precizat Ion Dicu.El a mentionat ca a avut emotii in momentul in care a primit acest titlu."Mi s-a inmanat de domnul viceprimar ultimul, ca asa a fost protocolul. Evident ca in acel moment am varsat cateva lacrimi, am avut emotii. E ceva normal, firesc, o data in viata", a explicat edilul.El a afirmat ca CL a decis sa primeasca titlul de cetatean de onoare pentru tot ceea ce a realizat in comuna in cei 15 ani de cand este primar."Sunt primar din 2003, sunt la al cincilea mandat, am fost cel mai tanar primar din Romania la acea vreme si Consiliul Local a hotarat ca merit pentru tot ce am facut in comuna. Este o comuna cu buget mic, dar care s-a dezvoltat. Si ei au considerat ca merit acest titlu onorific", a mai spus edilul Ion Dicu.Consiliul Local Pietrosita este format din noua consilieri PSD si patru PNL.Ion Dicu a mentionat ca printre cele mai importate proiecte realizate in cei 15 ani se afla reabilitarea scolii generale Sfantul Nicolae, construirea unei sali de sport si a unei gradinite, reabilitarea a doua camine culturale, introducerea sistemului de alimentare cu apa in satul Dealu Frumos, iluminatul public, asfaltarea a 15 strazi care insumeaza noua kilometri, construirea a doua parcuri. Valoarea totala a acestor proiecte este de aproximativ 40 de milioane de lei.Totodata, manifestarile pentru ziua comunei, de la sfarsitul saptamanii trecute, au costat 30.000 de lei, locuitorii avand parte de mai multe surprize printre care concerte, fanfara, focuri de artificii.